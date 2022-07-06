國家主席習近平日前來到香港，參加新一屆政府就任和特區成立25周年的慶祝活動。在強調「一國兩制」沒有理由改變、必須長期堅持的大原則之外，習主席也清楚表示中央政府會支持香港長期保持獨特地位和優勢，希望香港在這「由治及興」的關鍵時期，積極融入國家發展大局，繼續保持高度自由開放，在構建國家更深層次對外開放的未來世界格局中發揮重要功能。

要點一：國家一直支持香港。習主席上一次訪港是5年前，這5年來香港走過的道路很不平凡。跟修例風波相關的社會動盪和鋪天蓋地的新冠肺炎疫情，嚴重打擊香港的社會、經濟和民生。好在，香港雖然經歷了一次次嚴峻的考驗，但每當我們遇上困難時，國家總是第一時間鼎力援助。香港是祖國的土地，香港的命運從來也跟國家緊密相連。每次經歷風雨，香港最終還是戰勝所有挑戰。而每次香港的勝利都充分顯示和證明，國家永遠是香港戰勝一切風險挑戰的堅強後盾。

要點二：輸出優勢。香港的醫療保健是世界級的，這不單止是醫療系統，即使是教育培訓方面也是如此。根據英國《泰晤士高等教育》發表的世界大學學科排名，香港大學的醫療相關學科排名升到29名，已超越清華大學成為「亞洲三哥」，中文大學也首次升至50名。另外，香港在創科方面也有優勢。上屆政府投入破紀錄的1,500億元支援創科發展，本地研發總開支在過去5年躍升近50%，初創企業由2015年約1,500間大幅增長到去年的約4,000間。而InnoHK創新香港研發平台更成功吸引30多間海內外頂尖大學和科研機構，跟本港公司合作設立了28間研發實驗室。結果香港在《2021年世界數碼競爭力排名》裏位居世界第二、亞洲第一。

放眼未來，香港應藉融入國家的發展大局和配合國家已簽訂的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），把自身的優勢分別向粵港澳大灣區和東南亞國家輸出，這對香港的發展勢必起着關鍵作用。

要點三：醫療界的期望。既然特首李家超說要以結果為目標，我們在此不妨對2027年提出一些在醫療專業年輕領域的想像：公私營攜手合作互相扶持健康發展，提升效率；減少病人輪候時間一半；專業醫療年輕人的初創創科醫療公司一間接一間打出名堂；醫療保障保險得到顯著提升，專業醫療年輕人了解亦可應用跟大灣區以及RCEP的機遇；一些移民外地的專業人士即使拿到永久居住權也選擇回流香港；那時候有市民示威遊行，對政府提出各種訴求，但來港慶祝回歸30周年的國家領導人稱許「港人治港」實現了良政善治，甚至在特區政府三十而立之年，同意給予香港更高度的自治權。

希望撥開雲霧見青天，新一屆政府決不能辜負中央和港人。