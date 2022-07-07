世界視線：血腥槍擊又上演　美國國慶亂紛呈

本周一為美國獨立日，本應洋溢歡樂氣氛，卻因連串血腥槍擊案而蒙上陰影。其中在伊利諾伊州芝加哥市郊海蘭帕克市，21歲白人孤狼槍手克里莫三世涉在屋頂持大火力步槍向參加獨立日巡遊的群眾掃射，造成近40人傷亡。疑兇在社交平台自稱是饒舌歌手和演員，並發布多首內容涉及暴力、配有槍擊插圖的歌曲。

非牟利組織「槍械暴力檔案」指出，今年美國已發生309宗、不包括槍手在內至少有4人傷亡的大型槍擊事件；另有10,072人因故意或意外而死於槍口之下。總統拜登發表獨立日演講時指對於當日發生槍擊命案感到震驚，揚言會繼續打擊槍械暴力，及推動槍械管制立法工作。他談及國內近日出現接二連三的亂象時反思道：「我有理由相信美國正在開倒車。我們的生活也沒任何保障。」

事實上，拜登所言非虛，在槍擊暴力之外，仍有多重陰影籠罩獨立日。最高法院上月底推翻確立女性墮胎權受憲法保護的「羅訴韋德案」後餘波不斷，左派人士持續於聯邦最高法院外抗議，多地也爆出示威者與警察對峙甚至與右派衝突的情況。而俄亥俄州一名10歲女童遭性侵後懷孕6星期，卻無法在當地墮胎，要被迫前往印第安納州接受手術，更是令左派及婦權者的憤怒升至沸點。

美國正面臨40多年來最嚴重的通脹，國民及企業對經濟衰退的擔憂持續升溫。在嚴峻的經濟問題衝擊下，多個州份的獨立日慶祝活動被迫「節衣縮食」；高油價導致機票票價高昂，不少家庭選擇原地過節。海蘭帕克市為芝加哥的富人聚居地，屬當地最安全的地方，惟今年也逐漸變得治安不靖，如今更發生駭人聽聞的血案，令國慶變成國殤。

當下美國對外要同時抗衡中國及俄羅斯，對內則是左右分裂加劇，政黨黨爭至上，又有嚴重的通脹和社會分裂問題。過往美國民眾以身為美國人而傲，惟民調顯示對此感到認同的美國人數目創20年來最低紀錄；另有85%美國成年人認為國家正走在錯誤的道路上。美國內部問題多多，但兩黨只會就一切議題進行無休止的辯論，卻不會真正解決問題。