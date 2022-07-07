功夫茶：落實租管保住客　主動調查有阻嚇

千呼萬喚始出來嘅租管條例，終於喺上屆政府出台。各位，如果以為啲劏房戶從此唔使畀啲無良業主濫收水電費，或唔會亂加租，起碼從此有覺好瞓喇，咁就錯錯錯！呢條條例生效已有一段時間，至今都係得一單劏房業主因向租戶濫收水費被定罪，罰款5,000個大洋，有關注劏房權益團體表示，要對業主起阻嚇作用，政府必須加強巡查，主動出擊，唔好單靠租戶舉報。功夫茶當時就話，首宗判罰亦不過罰5,000蚊，無良業主濫收幾次水電費好快就返晒嚟，驚條毛咩！

徒法不能自行，有法唔執行，即係太監教洞房，冇卵用！條例生效後9個月，上屆政府回覆只有20多宗巡查，相對全港逾12萬劏房戶，巡查率直如雞屙尿！覆蓋率咁鬼低，試問有乜阻嚇力？有關注團體調查又發現，幾乎所有人表示冇見過水務署職員巡查，更遑論差餉物業估價署；有九成人表示唔會主動舉報，皆因擔心被業主迫遷或秋後算帳。

嗱！功夫茶唔係諸事八卦專翻前朝政府hea做無能之罪證，只係覺得今屆政府開新局，要樹新風，就要增加執法意識，唔好學上手咁，連檢控本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，喺疫情最嚴峻期間大搞「無罩」生日宴，違反禁聚令，事件經本報圖文、錄影證據確鑿報道，拖到如今逾3個月仍未採取行動，始終畀人唔夠爽手嘅感覺，一味拖又豈能彰顯法治？功夫茶岔開一筆，皆因感到有法不執行，所謂「病已成而後藥之，亂已成而後治之」，就會蹉跎歲月，如前朝之一事無成也！

呢嗱！講回租管條例呢壇嘢，功夫茶因見有差餉物業估價署職員親自上門探訪土瓜灣區劏房租客，差估署尋日表示，除咗跟進舉報嘅個案外，該署正以多管齊下嘅方式主動調查涉嫌觸犯租管條例下針對規管租賃嘅罪行。人員會向透過差估署電話熱線查詢規管租賃事宜嘅租客詢問其租賃情況，並向收到嘅租賃通知書上有關租客發出邀請函以進行訪談。阿哥，咁積極主動不是一新吾人耳目嗎？

差估署強調，若業主涉嫌觸犯相關罪行，該署會按租管條例考慮採取法律行動。之前功夫茶都披露有劏房戶投訴被濫收水電費，佢致電差估署熱線反映，誰知職員表示佢哋唔會直接聯絡業主！你話喇，新政府上台冇耐，已經舊貌變新顏，以前有條例都冇人理，真係同無牙老虎冇分別！依家就主動巡查並加強執法，功夫茶相信劏房戶知道新政府做實事，有了靈魂，即使唔感動到眼噙熱淚，都主動要打電話向本報讚揚「好人好事」喇！新政府表示要說好香港故事，尋且表示要「畫公仔畫出腸」！功夫茶相信，政府處事務實、光明磊落，好事傳千里，必矣！