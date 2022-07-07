正論：施政必須觀全局　前朝覆轍勿重蹈

新人事新作風。剛上任一星期的特首李家超昨日首次出席立法會答問大會，公布成立四個工作小組，由司級官員帶領，解決跨代貧窮、房屋、土地及地區事項等問題，既針對時弊，又先聲奪人，可謂有個好開始。然而，好聽的說話市民早已聽厭，最重要是做實事、有成效、見政績，新班子施政必須要有大藍圖，從根源入手徹底治理，切勿重蹈前朝零敲碎打、小修小補的覆轍。

跨代貧窮行動小組由政務司司長帶領，協助弱勢社群學生擺脫跨代貧窮，制訂精準扶貧方案，為學生提供財政支援，通過義務導師幫助弱勢學生，資助額方面則由導師為學生度身訂造，首階段招募2,000名初中學生。土地房屋供應統籌組由財政司司長帶領，統籌、協調所有土地發展及房屋供應相關部門，改善不符合效益工序及流程，提升土地發展及建屋效率，未來10年會增加預測及透明度。公營房屋項目行動工作組則由財政司副司長帶領，督導公營房屋興建項目，要在上任100日內提交加快興建公營房屋的工作建議，主力處理李家超政綱中提出公屋提前上樓計劃，協調各部門善用私人參建模式、壓縮程序等。至於地區事項統籌工作組由政務司副司長帶領，針對地區關注議題，設定處理事項，包括衞生、阻街黑點、環境及市容等，在一至兩個月內付諸行動，再轉化成行動方案在各區執行。

顯而易見，新政府切實看到特區痼疾所在，提出的四個工作小組全部有的放矢。僅跨代貧窮問題，窮學生輸在起跑線，難以向上流，令年輕人對前景失去希望，對社會影響極之深遠。正如國家領導人所說，青年興則香港興，若年輕人苦無發展機會，香港勢必失去活力和競爭力。李家超提出義務導師協助弱勢學生，資金由政府負責，絕對是德政。港府庫房富得漏油，有條件大力扶助窮苦學生，只是歷屆特區政府嫌貧愛富，政策只知向富裕階層傾斜，導致貧者愈貧。只要有關工作小組的計劃不折不扣落實，以學生福祉為依歸，不難令人相信香港始終會有好的改變。

另外，兩個與房屋有關的工作小組同樣具有針對性。房屋問題由回歸困擾至今，死結難解，最主要原因是供應不足，覓地建屋過程過於冗長，一條公共屋邨由規劃到落成，沒有十多年不能成事，致使公屋輪候時間有增無減，目前一般申請需時6.1年，無殼蝸牛望眼欲穿。李家超要求協調各部門善用私人參建模式、壓縮程序，提前上樓，同本報早就倡議的交由專責部門一條龍審批、減省繁文縟節不謀而合。尤其現屆政府將原先的運房局分拆，變成房屋局和運輸及物流局，讓一個局集中處理房屋事宜，只要說得出做得到，加快供應指日可待。

與此同時，本報屢次揭發本港衞生環境惡化，垃圾亂丟，鼠患嚴重，污水橫流，疫病四起，食不安心。「罪魁禍首」絕對是食環署怠政失職，近日本報揭發的「豬殼隨地亂放」已可見一斑。民生無小事不能只是一句口號，市容是否整潔，食物是否安全，環境是否衞生，市民是否安居，折射出一個政府管治水平的高低。明乎此，地區衞生、阻街黑點、環境及市容等問題，絕非小問題。過去歷屆政府毫不重視，任由食環署尸位素餐，現在看似迎來改變，並由高層官員督導參與，只要做到上行下效，市民樂見其成。

當然，歷屆特區政府都有一個共通點，乃係「語言的巨人，行動的侏儒」。由董建華的「這個港、那個港」，到曾蔭權爵士的「六大優勢產業」，再到梁振英的「產業做大做闊」，以至林鄭月娥的「房策六招」、「土地大辯論」，無一不是說得天花亂墜，但到頭來無一不是假大空失敗收場。可以說，回歸25年，特區不缺能言善辯的特首，缺的是落實執行的決心。李家超一再強調自己不是「口號式特首」，做事務實，的確令市民耳目一新，但觀乎過去也有特首增設大量委員會，美其名曰提升效率，但最後只是淪為口水會，「委員會治港」毫無建樹。新政府會否重蹈覆轍，新政會否又是新瓶舊酒、雷大雨小，端視乎官員有沒有執行力和決心。

由此可見，李家超增設四個工作小組只是第一步，最重要是官員必須透視全局，施政要有大藍圖，知病之所起再對症下藥，用實際行動直搗病灶根源，決不能如歷屆政府只知頭痛醫頭、畏首畏尾、小打小鬧、議而不決。就以新政府上場第一擊、提出將野生動物禁餵區擴展至全港，非法餵飼最高可罰款10萬元及判囚一年為例，提高罰則好是好矣，但始終治標不治本。香港之所以野豬為患，流浪貓狗慘受虐待，以至被指擾民，皆因政府沒有一幅全面應對野生動物的藍圖。一味寓禁於罰，野豬入侵市區不可能減少，要是政府肯參照本報提出的《官辦動物善終園》藍圖，為這些動物提供生養死葬，圈養並為牠們絕育，十多年後包保再無野生動物滋擾市區，問題是政府會不會執行而已。

又如土地問題，除了供應不足，亦同港府過於依賴高地價政策以增加庫房收入脫不了干係。麵粉價貴，麵包價自然更高，新政府一方面要改變高地價政策，不能再因循於前朝的「小政府、大市場」桎梏，真正落實行政主導，協助市民上樓；另一方面亦要平衡小業主利益，不致令樓價大跌，增添社會不穩定因素。又如南亞假難民與黑幫勾結致令特區治安惡化，本報多年來建議港府退出聯合國《禁止酷刑公約》，對假難民實施即捕即解，並聯合內地部門強力掃蕩黑幫，徹底根治問題，新政府是否聽得入耳呢？

萬事起頭難。特區經歷25年亂象紛呈，深層次矛盾根深柢固，人們不會天真地以為特首換了人，所有問題便迎刃而解。但同樣地，世上無難事，只怕有心人。李家超政府是否就是那個有心人，全港市民拭目以待。