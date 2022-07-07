產評：新幣戰吹響號角　分散投資乃王道

中美博弈走上不歸路，近日屢傳美方擬減中國商品關稅，明顯是試水溫，可惜最新版本是削減規模恐極小，意義不大；那邊廂又傳來美方在國際上設法對中國軍事、科技及金融範疇再出難題，總之就是百般阻撓。更令人心寒的是，美元持續強勢，疊加全球宏觀經濟與貨幣政策處於拐點，匯市正翻雲覆雨，一場新貨幣戰已悄然打響！不論是經濟體、企業抑或個人，須有心理準備國際形勢只會愈見風高浪急，得思考如何為資產多元布局，謹記分散風險乃投資王道！

美元年內持續走強，昨日美匯指數更升穿107水平，其勢不可擋，其他非美貨幣幾乎全線走貶，亞洲新興貨幣大幅貶值不用多說，就連已發展經濟體貨幣如日圓、英鎊、歐元都跌跌不休，令不少企業與港人海外資產價值縮水。

之不過，投資者得認清一點，就是在目前世界大變局中，表面「獨強」的美元真正處境其實是「好景不常」。今年首4個月外國已減持美債近3,000億美元，顯見過去美國吸引外資彌補赤字的做法不再管用；美元在國際儲備貨幣的佔比雖仍是全球第一，但比重已降至逾四分一世紀的新低，包括俄羅斯等主權基金已去美元化，產油國亦主動接受以非美元進行能源交易結算，這些現象均在說明美元霸權墮落。

如今，全球經濟在通脹危機之下面臨衰退，各國猛力加息收水遏抑物價升勢，促成避險資金朝美元「萬劍歸宗」，其他非美元貨幣波動過急，令企業難以管控匯兌風險，加上長年疫情大大影響全球貿易，變相限制本幣貶值對刺激出口的作用，這確令不少非美經濟體政府面臨嚴峻的治理考驗。

說到底，貨幣表現終離不開宏觀經濟。美國經濟問題多多，單是一個關乎國家競爭力的晶片法案，至今國會弄得無影無蹤；槍擊案月月有；對華關稅政策高層矛盾莫衷一是，反正就是百事難成。近期大宗商品價格開始大跌，各大央行積極加息應對通脹，有望在下季收到效用。美元單靠避險需求支撐的強勢終難持久，這場貨幣戰的發展，要放長雙眼等着瞧。

中美貿易與科技戰，出招可以好快，唯獨金融博弈是相對低調、持續而漫長，這予各方有充裕的時間來調整投資布局，規避風險。早前俄羅斯有證券交易所計劃買賣香港上市的企業股份並以港元結算，由於港元與美元掛鈎，如是者變相就可讓俄資藉港股避過西方制裁進行融資，美方反應如何自成焦點。

香港既擔當着歐美在亞洲的重要金融據點，也是內地推動人民幣國際化的主戰場，實無可避免受這場世紀金融博弈的衝擊，港府得認真做好應對制裁風險的預案。至於港人，保障財產最基本的應對是謹記「別把雞蛋放在同一個籃子」，將資產適量分散在港元及美元以外的貨幣和實體資產是重要的，例如往返兩地日常生活較多機會應用的人民幣，還有在通脹下受惠擁有豐富天然資源的商品貨幣澳元，以及具傳統保本功能的黃金等。畢竟迎面而來是亂世，在國際新金融秩序出現前，保障資產安全應比追求高回報放在更重要的位置。