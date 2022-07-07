香港金融的發展方向，在美元霸權走下坡、中美矛盾惡化之際，應該是離岸美元與離岸人民幣並行發展。美元市場要保，與新加坡要作極進取的競爭。人民幣市場要大力擴張，逐步形成可與美元市場相比，並成為全球人民幣離岸中心的中心，統率其他海外的人民幣離岸中心。

香港的美元離岸中心市場，主要服務於中國內地及中國於海外的發展，以中國的實力與美元在岸與離岸市場連接。但要防美國的金融投機衝擊，和政治化的制裁。若中央政府協調，把內地離岸美元操作集中於香港，並以中資企業為核心，把中資的美元海外運作回歸到香港，以政策誘導它們利用香港的市場。國際上的主要金融中心如紐約、倫敦以至新加坡都是依靠國家培植，中國也應把香港用政府發動全國之力來將之壯大，扮演一如紐約、倫敦之於美、英的巨大作用。

人民幣離岸中心的發展方向，當然是朝着美元離岸中心規模。要借中國內地經濟之力，將之超越。內地與不少國家貿易進行本幣結算，人民幣結算的數量便大增。最近印度水泥企業與俄羅斯的交易用人民幣結算為例，第三國用人民幣結算會有所擴張，特別是受美國金融制裁的國家。近年海外機構進入中國債券市場也大增，今年5月底，其中央行的持債達3.74億元人民幣，還在增長，貿易投資需求的人民幣數量必然大增。

香港與人民銀行已把貨幣互換數額由原來5,000億元人民幣擴大至8,000億元人民幣，這加添了香港離岸人民幣市場的流通量。若中央政府銳意拓展香港人民幣離岸業務，一如上述，要求內地企業，利用香港人民幣離岸市場，以央企作為示範，吸引其他企業。離岸市場的專業服務，更需齊備，也應包括與國外人民幣離岸市場的參與者企業與機構，多所聯繫配合，可以由專門的人民幣金融業務服務商負責。

香港需要的便不僅只是人民幣離岸存儲和債券等機構，而是一大片的專業配套服務行業，也不單止本地原有的企業，更多的應是有意進入人民幣離岸市場的各國專業服務企業。從金融產品服務到配套專業服務，乃至有關的科研機構齊備，人民幣離岸中心才可以完整地建立起來。中國經濟實力擴大，香港人民幣離岸業務當水漲船高，但不應排斥其他外幣。香港定位是國際多元化，不是人民幣單一化。