當年中英談判香港前途問題，中央提出97後實施「一國兩制、港人治港、高度自治」方針，給出了「五十年不變」的時間。對此輿情頗有疑問，一是這個時間是怎麼來的？二是不變的保證是甚麼？怎能讓人相信？

第一個疑問，那時中央根據部署給出的答案是，五十年的時間中國將實現小康、實現現代化。第二個問題是沒有必要變，不變對中國有好處，中央還可以考慮再建幾個香港。鄧小平還表示，一個政策變與不變，不是靠口頭保證，而是看實際需要。其實更具體的說，所謂「五十年不變」是對香港的資本主義制度和生活方式而言，這並不能涵蓋「一國兩制、港人治港、高度自治」這樣的大政方針和制度設計。換言之，在這五十年中或之後，「一國兩制、港人治港、高度自治」的具體內容和運作並不代表絲毫不變，如果有需要，那就一定要與時俱進，一定要有所改變。

事實上，經過二十多年的實踐，以及港內外、國內外發展和形勢的變化，「一國兩制」的具體內容、運作方法、除弊興利、解決各種矛盾的變化正在發生，壓力巨大，這些變化和壓力導致了「一國兩制」有走樣變形之虞，難以行穩致遠。為了破解困局和避免危險，「一國兩制、港人治港、高度自治」框架內衍生出來的許多嚴重問題，是必須通過改革和糾偏盡快解決的，這就是中央全面管治權提出的背景和原因。

換言之，中央看準了「一國兩制」框架內出現的這些嚴重問題，都和香港各方面的管治權問題直接相關。因此，中央全面管治權是中央要解決香港問題的工作方針之「綱」，「綱舉目張」；故不能說落實中央全面管治權就會有違於「一國兩制不變」，更要警惕有人打着「一國兩制不變」的旗號就找到了抗拒中央全面管治權、抗拒改革和糾偏的理由。

最近，在香港的上層建築領域特別是司法領域有人正在吹這股風，以保護自身的既得利益、潛藏的反中亂港力量。