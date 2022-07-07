近日美國接連發生兩宗令人觸目驚心的嚴重槍擊案，徹底撕掉「人權判官」的假面具。第一宗是俄亥俄州阿克倫市警員追捕一名手無寸鐵的黑人男子，竟連開90多槍，直接將對方打成蜂窩致死，身上留下60多個彈孔；第二宗發生在伊利諾伊州芝加哥北郊的美國國慶遊行活動，槍手朝人群亂槍掃射，結果造成至少7人死亡、數十人受傷。

兩宗槍擊案性質不同，前者反映警暴問題，後者反映槍械暴力問題，但踐踏人權的性質是一樣的。尤其是警察濫用暴力甚至濫殺無辜的行為，在美國早已成為家常便飯。數據顯示，美國警察每年殺死將近1,000人，多數是黑人。而著名醫學期刊《刺針》的研究更發現，美國過去數十年死於警察暴力的人數被嚴重低估，官方採用的數字恐怕還不及實際數字的一半，黑人死於警暴的數字可能是白人的3.5倍。

香港爆發反修例黑暴期間，美國政客稱之為「美麗風景線」，將打砸燒搶的暴徒稱為「民主鬥士」，將依法執法的警察形容為「濫用武力」。殊不知最美麗的風景線正是在美國，論濫用武力，美國警察認第二，沒人敢認第一。前年一名黑人男子遭白人警察跪頸致死，引起世界嘩然，沒想到這次更冷血，8名警員短短7秒鐘內向一名黑人連轟90多槍，然後再用手銬鎖住死者，這種滅絕人性的行為大概只有美國警察才做得出。和以往一樣，今次事件又觸發美國各地民眾群起示威，抗議警方濫用武力，但有用嗎？別天真了，過幾天美國民眾就會忘得一乾二淨，警暴醜劇只會不斷上演，而且愈來愈駭人聽聞。

民主，民主，多少罪惡假汝之名而行。美國自封「民主燈塔」、「人權判官」，對其他國家指手畫腳，對中國更是百般誣衊。實際上，來說是非者，就是是非人，美國自己百病叢生，槍械暴力、種族歧視、貧富懸殊、政治極化、政黨惡鬥……疊加新冠疫情和通脹惡化等因素，美國正一天天腐爛、一步步墮落。最近聯邦最高法院推翻婦女墮胎權的裁決，更是導致社會進一步撕裂。

然而，華府政客們無心也無力給美國治病，一味將禍水外引，企圖轉移風險、轉嫁矛盾。其實歷史早已證明，不管華府如何轉嫁矛盾，都無法解決國內問題，反而使國際社會逐漸看清其唯恐天下不亂的本質，最終連霸權也不保。