行政長官會同行政會議通過公務員加薪方案，高、中、低層劃一加幅2.5%，與早前公布的公務員薪酬趨勢調查結果，即高層公務員加薪7.26%、中層4.55%、低層為2.04%相距甚遠，公務員見財化水，激起反彈。香港公務員總工會主席馮傳宗直斥這是侮辱性加幅；公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則批評政府高官「不食人間煙火」，工資不能追上通脹等於減薪，要求劃一加薪4%。實在是輸打贏要，食相難看。

誠然，公務員近兩年因為疫情打擊致經濟不景而凍薪，渴望今年加薪可以理解。惟薪酬趨勢調查顯示中高層公務員加薪4.55%和7.26%，顯然是飛擒大咬。須知道，受第5波疫情衝擊，絕大部分打工仔不是減薪就是凍薪，不少人甚至遭裁員，企業倒閉不絕上演。在這樣的情況下，公務員要求大幅加薪，美其名曰追回過去兩年通脹，實際上卻與自肥無異。尤其公務員待遇優渥，鐵飯碗沒有失業之虞，不過是加幅比預期低，為何就是不肯和港人共度時艱？叫仍在等待港府大發慈悲、趕快批出一萬元臨時失業援助金的人情何以堪？

不過，筆者倒是認同馮傳宗所說，「既然政治問責官員都可以追補過去兩年通脹，為何公務員不能跟隨？」林鄭在任時越俎代庖，宣布今屆官員的薪酬條款，將跟隨丙類消費物價指數的平均按年變動作出調整，意味因疫情而凍薪兩年的港官變相加薪。再加上新增的部門及副司長等職位，現屆政府每年的官員薪酬開支額外增加約一億元，這就難怪公務員意難平。

「不患寡而患不均」始終是問題根源，在公務員加薪一事上，新政府是擇善企硬，還是一起步即跪低，只能拭目以待。