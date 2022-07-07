7月4日，中國和俄羅斯軍艦先後進入釣魚島海域，該處日本命名為尖閣諸島，中日兩國長期在此地有領土爭端，如今俄艦到來，大抵是有為中國助拳之意。

俄日兩國在南千島群島（日本稱北方四島）有領土糾紛，但釣魚島與俄羅斯無涉，莫斯科正忙於應付烏克蘭戰爭，按理應不欲多生事端。偏生俄國軍艦在此時出現於釣島海域，原因再明顯不過，就是要警告日本，中俄關係牢不可破，你開罪其中一方，就是同時挑釁兩個強敵，他倆任何一個你也惹不起，要是合而來攻，你就只有找死的份兒。

俄羅斯總統普京曾經發過狠話，說俄軍有能力在世界地圖上，直接把日本抹去。中國的綜合軍事實力不亞於俄羅斯，小日本同時開罪兩強，無異於把自己置於火坑上烤。

近年，日本的當政者大多愚蠢，天下本無事，煩惱自挑之。10年前，中日兩國本來關係良好，或許東京是想配合美國重返亞太區的戰略，竟然在2012年，突然宣布將尖閣諸島「國有化」，自此之後，中日兩國便漸行漸遠。早前，俄日關係亦正在解凍，俄方正考慮將南千島群島的其中兩個歸還日本。然而，俄烏戰爭爆發之後，日本一面倒為美國站台，加入了制裁俄羅斯的行列，此舉全面惹怒俄國，使彼此關係走向決裂邊緣，南千島群島主權問題，也就再無談判的餘地。

中俄是日本的近鄰，美國只是日本的遠親，東京卻甘願為遠親而開罪近鄰，而且跟鄰邦的關係愈搞愈糟，其愚實在是不可及也。況且，小日本從遠親身上，其實得不到多少利益，該國的管治者卻是糊塗若斯，怪不得日本的國運江河日下，看來快要給南韓取而代之。