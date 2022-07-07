導演羅啟銳、作家倪匡日前先後離世，某報點算了文體旅遊局對兩人辭世所發聲明的字數，前者篇幅長近300字，後者是其三分之一也不到。事件證明老襯亭下冇嘢多，自以為醒目、自以為發現新大陸的老襯最多。

正如有遺屬指作家生前囑咐身後事一切從簡，不設儀式、不發訃聞，有人卻盯緊聲明字數，以雞腸小肚的目光反襯出那份無視繁文縟節的視野，如這不叫煮鶴焚琴，便是有人匠心獨運，太用心良苦了。當然，報道提及作家曾自言反共，又曾表示佩服年輕人敢於反抗，更引述當局「他雖然離開了，但相信喜歡他作品的人仍會懷念他」，意有所指卻又支支吾吾，說不出重點。

凡事皆政治化是對世事懶於深入觀察的最就手藉口。電影導演比作家獲得更多着墨，原因很簡單，2018年武俠小說作家金庸離世，有電台主持指時下一代也大表悼念，他說：「佢哋係點接觸金庸作品呢？睇劇、睇戲。連原著小說都冇睇過，講咩接觸過作家作品呀？」2019年黑暴，凸顯了這是一個大學生雖然上過學卻競相將別字、錯字噴在牆上，懶得閱讀課外書，文盲氾濫，難以「撒回」的「時伐」。

武俠小說大師被指具有問鼎諾貝爾文學獎的實力，也只能透過影像與時下受眾見面，科幻小說作家被改編的作品數量遠遠不如，在一個重影像輕文字的沙漠裏，隨時連撰寫聲明的港產官僚也可能只在串流平台看過羅啟銳有份執導的《秋天的童話》，但對於作家離世前始終寂寞地佇立在公共圖書館書架上的科幻作品，真是久仰大名卻素未謀面。

科幻小說作家若生於外國，名氣或許會直逼艾薩克‧阿西莫夫，畢竟香港正如某作家發悼文提到倪匡曾問他「你咁靚仔點解唔寫？」的文字沙漠而已。