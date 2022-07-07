特首李家超以個人習練氣功的經歷作比喻：自己練氣功已25年，但首7年「完全沒有反應」，在因緣際會下受啟發，學懂某些功法及道理，從而穴位打通，過程帶給他的啟發是，自己和愛國者都要共同探索如何打好「愛國者治港」這套拳，令香港真正具有競爭力。他呼籲所有愛國者多思考，又希望和立法會實踐愛國者治港過程中，摸索可「打通任督二脈」的方法，同為香港開新篇。

經絡學說中有句話叫「痛則不通，通則不痛」。現實沒有九陽神功，也沒有乾坤大挪移，但任督二脈之說卻遠非空穴來風，不同傳統流派都記載類似打通任督的方法。籠統來說，任督二脈就是整個人體的中軸，與不同經絡相連。歷代的修煉者都非常重視打通任督二脈，他們認為只要將兩脈的氣血互通，就可開發其他經脈，達致脫胎換骨。

管治好香港絕非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備，而管治能力強的堅定愛國者，正如京官指出，需具備五個「善於」，包括善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，善於為民眾辦實事，善於團結方方面面的力量，善於履職盡責。

五個善於是有機聯繫的整體，猶如人體的中軸，與不同經絡相連。如何打好愛國者治港這套拳，摸索可打通任督二脈的方法，就要摸索如何做到五個善於，要聚焦市民關注的事、急市民所急，並採用有效務實的辦法加以解決，更要勇於衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解房屋、就業、醫療、貧富懸殊、安老等社會頑疾，只有不斷提高治理能力和水準，才能達致良政善治。