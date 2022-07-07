今天是七七盧溝橋事變85周年。85年前的今日，日本侵略軍在盧溝橋突襲中國軍隊，遂展開全面的侵華戰爭，全國人民被迫奮起抵抗日本侵略。國家主席習近平日前訪港時指出，「青年興，則香港興」，若香港青年不知國家被侵略的史實，又怎會興國家和民族之情？

迄今日本政府仍沒有正式向中國人民道歉賠償，包括對香港淪陷三年零八個月、港人嚴重損失也沒道歉賠償。日本軍國主義的侵略罪行告訴國人，沒有國，哪有家？當今日本統治集團的官員，仍然參拜供奉日本戰犯的靖國神社，日本政府還進一步修改憲法，加快加強海外作戰軍備的步伐，「出雲號」海外巡行凸顯日方野心。各種迹象顯示，日本軍國主義的陰魂不散，日本軍國主義亡我之心不死。曾經在日本鐵蹄下經歷過淪陷時期苦難的港人，切勿好了瘡疤忘了痛！必須代代相傳，把反對日本軍國主義復活的鬥爭進行到底。

堅持反對日本軍國主義復活、保衞世界和平、反對日本軍國主義再發動侵略戰爭，不是一句空話，必須從青年做起，從教育做起，才能最大限度地遏制侵略者的狂妄野心。最近，沙頭角便傳來一個用實際行動加強國民愛國反霸教育的好消息，香港淪陷期間唯一的中共抗日隊伍東江縱隊，在世老戰士和後人慷慨獻出價值6,000萬元、在沙頭角的原東縱港九大隊司令部大屋，活化為沙頭角抗戰紀念館，並集資捐款逾1,000萬元裝修後開放。

原東江縱隊老戰士及後人大愛無私的義舉，令特區政府和港人羞愧得無地自容！迄今，香港仍沒有一間像樣的、具規模的抗日戰爭歷史紀念館，許多抗日游擊隊鬥爭的遺迹遺址被湮沒。試問又怎能怪香港年輕一代的國家民族觀念薄弱？誰之過呢？