美國的槍擊案和槍械暴力已經成為「家常便飯」！伊利諾伊州芝加哥市郊海蘭帕克市喺7月4日早上舉行獨立日巡遊時，一名孤狼槍手持大火力步槍喺附近建築物屋頂，向街上人群掃射，造成至少7人死亡、數十人受傷，疑犯克里莫三世落網，佢自稱係饒舌歌手，曾發布多首曲目，風格令人毛骨悚然，拍攝嘅MV曾展示男子舉起步槍瞄準另一人嘅繪畫。

據悉，克里莫三世嘅父親曾於2019年參選市長，喺今年5月釀成21死嘅德州校園槍擊案後，佢曾發文支持擁槍權。老朽估計，呢位21歲疑犯應該「幼承庭訓」，自小與槍械結下不解之緣！

呢！還是最近的事，有美國槍枝製造商特別為青少年生產一款名為JR-15嘅步槍，殺傷威力卻同成年人用嘅一樣咁驚人，其宣傳標語強調呢款步槍嘅射擊效果「和你爸爸媽媽的槍一樣好」，並在槍身印有卡通骷髏標誌以吸引年輕人！而今年5月發生嘅德州慘劇，兇手用嘅正是JR-15嘅原型槍AR-15！

民主的美國，社會問題多多，每次槍擊案發生後必有槍管嘅爭議，只是爭來爭去永遠冇辦法解決！前總統奧巴馬不是要「改變」美國，要令美國「變得更好」嗎？有統計指出，奧巴馬為咗回應大型槍擊事件，曾經至少發表過14次關於控槍嘅演講，儘管奧巴馬口舌便給，口才一流，但大型槍擊事件還不是照樣發生！

美國係全世界平民擁槍比例最高嘅國家，據美媒今年初報道，美國每100人擁有120把槍械，童子操刀，其傷實多，更何況係大火力步槍？支持人人有權擁有槍枝嘅理論係：「一旦遇上兇徒來犯，只有擁槍才可制止血案。」問題是，槍擊案嘅兇手，多數係性格或精神有缺陷，正常美國人只好活在惶恐之中。