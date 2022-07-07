中紀委官網日前發布，河南省監獄管理局局長石英，涉嫌嚴重違紀違法，接受紀委審查調查。而從2020年以來，已有十幾個省的監獄局局長、政委、書記等正職被查，監獄系統堪稱塌陷半壁江山。僅去年9月至年底，就有天津市監獄局局長梁清海、甘肅省監獄局原政委梁儀堅、雲南省監獄局局長馬林、陝西省監獄局黨委書記劉秀珍、江蘇省監獄局局長于愛榮等密集落台。

這些曾經在監獄裏、在自己地盤為所欲為的局長，如今自己變成了階下囚。其腐敗行徑，既有與其他行業腐敗的共性，例如利用幹部人事選拔任用、物資採購等方面貪污受賄，更有一些監獄領域的特殊腐敗。其一，內地各大監獄都有附屬的龐大產業，如煤礦、工廠、農場等，利用犯人的廉價甚至零成本勞動力進行生產，利潤滾滾。因此，監獄局局長們往往還有着董事長、總經理等頭銜。官商合一，權錢一體，又有着監獄這一強力機構特殊身份的庇護，遂肆無忌憚地大發橫財。

其二，監獄由於安保維護的需要，常有大量建築工程或網絡系統、安保設施更新換代，這自然是油水很大的肥差事。內蒙古監獄局局長徐宏光就在監獄工程承攬、設備採購等方面非法收受巨額財物。

其三，監獄系統民憤最大的腐敗，就是監獄裏的黑警收受黑金，徇私舞弊，為罪犯偽造立功表現，違規減刑，提前出獄。比如原本被判死緩的雲南惡魔孫小果，在監獄裏多次新發明、新專利，憑藉這些「重大立功」連續減刑，成功出獄。日前轟動全國的唐山燒烤店打人案的主犯之一陳曉亮，也是憑藉減刑提前出獄。這些人出獄之後更加有恃無恐，變本加厲地為非作歹，製造了更殘忍的血案。

監獄本是強力機構，又是一個極為封閉系統，外部監督很難介入。監獄的減刑、假釋、保外就醫看似流程嚴密，實際上各環節都是監獄內部人員，沆瀣一氣，共存共榮，因此往往不查則已，一查就是腐敗窩案。孫小果事件曝光後，其坐監時的雲南省監獄局政委羅正雲、副局長朱旭、局長馬林，一連串被揪出。而按照官方的披露，山西省監獄局局長王偉，同樣違法為涉黑罪犯減刑提供幫助，充當黑惡勢力的保護傘。內蒙古監獄局局長徐宏光亦是執法犯法，濫用職權干預插手司法活動。

常言道：法院是司法公平正義的最後一道防線。其實，監獄才是最後一道防線。即便案件查辦再周詳、法院斷案再公正，如果監獄裏黑警黑金橫行無阻，令罪犯在獄中逍遙自在，監管形同虛設，則之前的所有司法努力，就都等於付諸東流。監獄腐敗嚴重助長了犯罪分子的囂張氣燄，他們出獄後往往加倍瘋狂作惡，給百姓安全帶來更嚴重的威脅。省監獄局局長接連落台，其腐敗程度可想而知，怎能不令草根小民膽戰心驚？