世界視線：當日逼宮今栽倒　約翰遜黯然下台

在史無前例的近60名內閣大臣及官員辭職以及保守黨高層逼宮之下，英國首相約翰遜眾叛親離，周四宣布辭去黨魁職務，但留任看守首相直至選出新黨魁，為唐寧街10號帶來大地震。約翰遜是保守黨推動強硬脫歐的少壯派領軍人物，在2019年發起逼宮行動，成功趕走時任女首相文翠珊，不料自己落得更慘烈的逼宮下場，可謂因果循環。

約翰遜強行脫歐，卻低估與歐盟脫鈎造成的後遺症，首先是雙邊恢復關稅，令輸入英國的歐盟糧食、生活必需品價格大漲；其次是本來在英國免簽證居留的歐盟居民大批回國，使得缺乏勞工又進一步刺激通脹上升。英國甚至為此向香港持BNO護照人士招手，填補廉價勞工短缺並帶動經濟。

由於蘇格蘭、北愛、威爾斯地方政府均希望留在歐盟，英國脫歐同時刺激了英倫三島的分離運動，例如蘇格蘭首席部長施雅晴就在近日公開宣布，計劃在明年舉行第二次獨立公投。約翰遜被逼宮之際仍忙於應付施雅晴的進逼，表示基於當前國內外形勢，不適宜舉行公投，施雅晴自然不為所動。

眼見國內民怨四起，國家又面對分裂危機，約翰遜試圖對外轉移矛盾，自俄羅斯出兵烏克蘭後，積極支持基輔當局抗俄。俄烏雙方在開戰後不久，本來在土耳其斡旋下有機會達成停火，但約翰遜立即親赴基輔，說服烏總統澤連斯基繼續作戰。結果烏克蘭錯失和談良機，在俄軍強大攻勢下盡失烏東控制權，而歐洲亦因制裁俄國失敗，反陷入空前嚴峻的能源和物資短缺。

英國通脹已突破9.1%，是40多年來最高，民眾苦不堪言。保守黨在地區選舉和國會補選中連連敗北，黨內人士心知肚明，若讓約翰遜繼續領導至下次大選，必定會兵敗如山倒。而一眾內閣高官雖辭去官職，但仍有國會議席，只要保住自己的選區，仍能東山再起，而脫歐引發的各種災難則全數推給約翰遜承擔。約翰遜也有自己的盤算，雖然他同意辭職，卻不打算立即離開唐寧街，而是擔任看守首相至10月。他在此期間可以擔任造王者角色，推舉自己陣營的人接班，現時最有機會受捧的是女外相卓慧思。