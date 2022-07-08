功夫茶：最低工資大滯後　凍薪四年基層苦

本港最低工資自2011年5月實施以來，一直爭拗不斷，如今新冠疫情逾兩年，勞資雙方各有各嘅難處，最低工資一經討論，自是更加惹火！新一屆政府表示，有關最低工資嘅機制檢討，勞福局局長將認真探討。功夫茶亦希望新局長孫玉菡能夠實事求是，不要如上手智商爆棚之「神童局長」喺數字上喋喋不休，要真正體察民艱，以「民情為鏡」才可以真正幫到入不敷支嘅基層。

尋日嘅立法會會議上提出完善法定最低工資制度嘅議員議案，之不過最終議案被商界議員否決。各位，政府去年凍結最低工資，維持2019年嘅時薪37.5元水平，下次調整要等到明年，意味全港領取最低工資嘅基層勞工被凍薪4年。呢，有議員指最低工資嘅受惠人數喺2011年為18萬，但上年大減至1.4萬人，成效大減，與市場嚴重脫節，質疑已經名存實亡，促檢視最低工資調整機制，並最少一年一檢。

議員批評，最低工資欠缺方程式，每次政府都係提供營商環境及經濟數據，議會內勞方代表只能唱「獨腳戲」，基層市民每次都要硬食「兩年」通脹才能追補最低工資，最離譜係2019年凍結最低工資，基層等於4年冇加過一毛錢！阿哥，面對物價飆升，而購買力下降，人工「老僧入定」等於要佢哋節衣縮食。

有勞工團體表示，按目前二人家庭領取綜援嘅金額，連同租金津貼、水費、排污費津貼，每月可獲9,658元，但現時領取37.5元最低工資嘅基層打工仔，每月如果開工26日，每日工作8小時，月薪亦不過7,800元，較二人家庭嘅綜援金少近20%。如按此方法計算，最低工資應增至每小時46元。有議員則指最低工資起始基數低，就算與消費指數升幅比例類近，都未必能夠應付；又稱最低工資應該參考公務員薪金調整方程式，反問行政長官及官員都可以參考消費指數調整，點解最低工資就唔得呢？

嗱！多名商界議員就大加反對最低工資，甚至指最低工資喺好多國家只係政客為選票提出嘅政策，實際係糖衣陷阱、扼殺就業機會云云；又反問如果通脹為300%，難道又要增加300%工資？呢位議員2010年認為最低工資若訂為20元，殺傷力不大，若高過此，就會對就業、競爭力及投資都有影響！涼薄至此，當年惹來一片罵聲！

估唔到事隔12年，佢老哥人工都三級跳喇，基層都係求加多幾蚊雞啫！依家不過就事論事，最低工資凍薪4年基層點會唔叫苦？何必舉出個咁極端又晦氣嘅例子？講真，最低工資過去每次加極都係一蚊幾毫，基層還不是默默承受？依家不過要求一年一檢，調整至一個較合理水平啫，又使唔使咁大反應吖？為民請命嘅代議士，胸襟何妨廣闊啲？