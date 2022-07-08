產評：華拓內需大循環　經濟復甦現新顏

內地經濟次季備受疫情反彈打擊，封城抗疫的代價是生產供應與消費需求皆陷停頓，整體經濟增速進一步放慢。踏入下半年，隨着疫情逐步回穩，內地正加強「組合拳」刺激經濟，除了力挺內房銷售之外，還出台政策催谷汽車及體育用品兩大消費產業，務求撬動內需大循環，配合建設全國統一大市場的策略，加速推進內外「雙循環」新發展格局。畢竟眼前歐美經濟衰退累鬥累，對中國而言是危也是機，得設法彰顯獨特體制和大市場優勢，盡快穩住經濟大盤，實現經濟與金融的良性循環，為全球資金提供可靠的出路。

今年以來美元強勢表現突出，資金避險下大舉流出亞洲新興市場，中國亦不例外。最新數據顯示，6月份外資繼續減持中國債券，是連續第5個月流出中國債市。不過，月內外資卻增持了91億美元中國股票，反映其並非一面倒看淡中國，更在基金半年結的月份，圖趁低迷市況長線抄底中國股市。

外資對中國市場並不抗拒，尤其是如今歐美經濟都被高通脹衝擊而弄得一團糟，英國與德國皆深陷能源危機，最新更傳來英國政壇巨變，也難保11月美國執政民主黨在國會中期選舉會遭遇重大挫折，拜登政府變成跛腳鴨政府，振興經濟只會事倍功半。最令人擔心的是，如今時值全球貨幣政策由寬趨緊的轉折期，若歐美處理通脹問題失策，經濟將難逃滯脹甚至大蕭條。

中國的優勢勝在市場尚未完全開放，能一定程度阻隔了由美元霸權主導下的西方「禍水」。雖然在「動態清零」抗疫原則之下，次季中國經歷了封城防疫，供應和需求都受到較大打擊，惟克服疫情必要付出代價，中國成功抗疫，有效保障了民生經濟，避免了大量病亡。隨着當局鬆綁內房，推動基礎建設，下半年固定資產投資有望為穩經濟出力，至近日見到當局針對汽車及體育用品兩大消費產業出大招刺激需求，內需王牌發力的成效值得期待。

此外，下一步要做的是落實建設全國統一大市場，目的是去除市場壁壘，充分發揮市場促進競爭、提升效率和加快生產與商品要素流通的功能，將地方保護、市場分割、指定交易等阻礙統一市場和公平競爭、歧視外資的政策清理廢除，更大力度完善市場化機制，實現高水平的開放，從市場流通機制上加速經濟的內、外雙循環新發展格局。

中國14億人口的需求，順境時固然是一股推動經濟增長的重大力量，可如今身處世界百年一遇大變局，大國博弈、能源與糧食短缺下，這巨大人口所涉及的基本需求，是一個絕不容易扛的擔子！中國得設法加強治理好民生經濟，並以高水平開放、改善營商環境和超大市場的吸引力，來有力反制逆全球化、撤資以及脫鈎論，則非但能確保自身安渡難關，更有助亞洲以至全球應對這場世紀逆風。當世界由美國主導的「贏者通吃」全球化，過渡至尋求「共贏」的新型全球化，國際新秩序自會展現眼前！