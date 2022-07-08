正論：叫停熔斷僅首步　恢復通關漫長路

本港近日天氣陰晴不定，時而狂風驟雨，時而烈日當空，教市民防不勝防。本港疫情同樣反反覆覆，每日新增確診宗數早前一度回落，近日卻再度攀升；昨日新增確診宗數更是突破3,000大關，達到3,028宗，大有死灰復燃之勢。受諸多不利消息影響，港人如今無不憂心忡忡，擔心防疫措施再度加辣。幸好，昨日傳出好消息！新一屆政府宣布暫緩航班熔斷機制，不但有利本港航空業復甦，更是為全面恢復通關踏出重要的第一步！

港府昨指出，本港近期每日新增的輸入確診宗數，維持於200宗以下，佔香港整體個案數目不足10%，且絕大部分輸入個案均可通過在機場檢測，或在隔離檢疫期間揪出，現階段繼續實施航班熔斷機制，對於阻止輸入個案的效益實在不大。不過，港府並非一味鬆綁，而是同步加強了對抵港人士的檢測，要求抵港人士在隔離檢疫的第3天，接受多1次病毒檢測。外防措施此次修訂，既能精準和有效地阻斷輸入個案流入社區，也有助減低對抵港人士的影響，誠如港府所指，是以最低的社會成本，達致最大抗疫效益的目標。

一項政策惠民與否，當看民間反應。港府宣布此番修訂後，各界普遍叫好；其中，旅遊業界代表表示歡迎，認為可為回流的留學生及其家庭減少不便，亦可避免航空公司再出現大混亂；另有議員認為，是次修訂是「剛剛好」且「有根有據」，符合市民期望，同時平衡經濟及抗疫的需要，且對於香港作為國際航空樞紐有一定作用。不過，凡事總有正反兩面。僱傭業界代表形容新措施只是「聊勝於無」，舉例指菲律賓及印尼航班未曾發生「熔斷」，卻礙於檢疫房間不足，令外傭根本無法來港；更有醫生擔心，相關措施會令個別航空公司監察鬆懈，令「外防輸入」名存實亡。

眾所周知，本港第5波疫情的大爆發，起源於上屆政府及個別航空公司鬆懈，故上述憂慮實在不無道理。對此，現屆港府理應引以為鑑，進一步加強監察航空公司有否嚴格執行其他防疫規定，亦要適時檢討暫緩航班熔斷機制對於本港疫情的影響。

至於僱傭業界所言，更是一語道破問題的關鍵！畢竟乘客在登機赴港前，必須向航空公司出示成功預約檢疫酒店的證明，否則無法登機；然而，本港檢疫酒店早已爆滿，預約期排至今年10月；即便航班數量在短時間內大幅增加，港人仍無望回港。事實上，檢疫房間數量嚴重不足的問題一日未解決，縱使暫緩航班熔斷機制，也只會出現「有機位，沒人搭乘」的境況。長遠而言，更會拖慢本港航空業的復甦步伐。因此，港府下一步必須檢討能否縮短入境隔離天數，甚或容許港人回港後居家隔離，從而釋放出更多檢疫房間。

誠然，港府已為全面恢復通關踏出了第一步，但接下來能否持之以恒，才是解決問題的關鍵！畢竟往屆政府的拿手好戲是「踢一踢郁一郁」，往往在踏出第一步後，便無下文。所謂希望愈大，失望愈大！港府宣布暫緩航班熔斷機制，確實讓廣大市民看到了通關的希望；但倘若下一步始終舉棋不定，恐怕只會教港人更加失望，從而影響現屆政府的聲望。