香港的新冠疫情似乎還在轉折中，每天新增患病者還在二、三千人，但最令人擔憂的是新變種的層出不窮，BA.4、BA.5的比例正在增加。第二代變異的病毒亦在海外出現，法國、意大利等地疫情轉劣，新變種病毒在全球傳播，似已沒法抑止。

在病毒變種面前，疫苗或患病後免疫能力大減，已不能成為抑止疫情的手段，僅只是減少重症率，阻止不了長期病患者與老弱患病轉危的風險，若新變種病毒毒性增強，全球可再爆疫情，歐美的躺平政策或再招危機。歐美不可能維持放寬，即使以成本效益計算，寧讓老弱者病死，政治亦難長期穩定。其他國家不一定與歐美同樣放棄防治，反而會對歐美重災區施加隔離。新冠肺炎相信不會輕易轉為流感。

當然，醫藥科學正全力應付，特別是由於疫苗等防治手段有巨大的商機。但現今的科學只是方法，不是解救所有問題的靈藥。對新冠肺炎，病毒的變異，全球科研還是在研究試驗階段，還有極多的不知，距離有效治療還頗遠，且看着病毒加速變異，束手無策。因而所有有關疫情變化的預測只是探索，任何結果均是初步，可能反覆，不可深信。醫療科學面對當前疫情，只能被動反應，反應的速度亦趕不上病毒的變異速度。未來是一個巨大的問號，疫情還可以有新的一波二波演變，也可能病亡率惡化，對全球和疫區的經濟社會民生打擊必然巨大，因現時還未復原，受損的經濟便是黃台之瓜，何堪再摘。

烏克蘭戰爭引發對全球經濟的衝擊巨大，高通脹與能源、糧食危機重疊爆發，發達國家與發展中國家不少社群缺乏積蓄應付連續的危機，國家財政亦因積債過多、赤字過大，對紓緩經濟與民生的能力大減。疫情惡化會與經濟危機成惡性循環，帶來全球大面積的系統性危機，相信劣於2008年的金融海嘯，逼近上世紀30年代大衰退的境況。歐洲已成戰場，災禍已成，非洲、南亞、西亞、中南美洲中不少國家會陷於危機邊緣。

中國可獨善其身，倚仗中共政權領導的舉國體制來應付內外挑戰。但國際環境惡化，中國經濟亦會被牽連，更令人擔心的是美國會否用戰爭來解困，來轉移危機於中國，而在東亞開啟戰爭？

現時形勢是一環扣一環，禍患成全球化，任何一個國家都不能避免，差別只是各國防範能力不同，成敗也就不同。