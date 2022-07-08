特首李家超在回答議員提問時說，「我們是君子，但有小人」，因此港府會做好對外解說工作，統整香港的優勢及各方面的成就，有一套理論及基礎向世界宣示，也會派員到海外訪問，宣揚香港故事，同時利用平台把訊息發放出去，要「畫公仔畫出腸」及反覆地講。

李家超這樣說，是回答有議員提出經歷2019年的黑暴風波，近年香港國際形象備受關注，外界不斷指假新聞充斥，批評政府不及時澄清問題。這個問題當然不僅是風起於2019年的黑暴，而是香港回歸20多年，反中亂港勢力猖狂進攻，在外國勢力支持配合下，有預謀的打宣傳戰、打輿論戰而愈演愈烈的。

反中亂港媒體包括香港的官家媒體——香港電台，每時每刻的造謠、抹黑、誣衊與中國有關的一切事物，特別是與「一國兩制」有關的一切事物。為此，他們喪盡天良、不講底線的製造假新聞、炮製假輿論、編造假民意，串成一個個駭人聽聞、荒誕絕倫的「香港故事」，目的就是要煽動反中亂港，亂中奪權。甚麼爭民主自由人權、爭普選都是編故事的假招子，都是以售其奸的欺人之談。

這樣的香港，實在糟透了、壞透了、危險透了。然而，在某些人眼裏卻是好得很，他們要的就是這樣的局面。香江府衙在港英餘孽的把持下，長時期不予「澄清」，裝聾作啞，任其氾濫。要不是《港區國安法》實施，中央全面管治權落實，撥亂反正，這種「顏色革命」版的「香港故事」，還不知會講到甚麼時候！

但凡編造這種虛假故事的，都是無恥小人。很長一段時間以來，愛國愛港的君子不屑於理睬，他們或低估了其危害性，以為「謠言止於智者」；也有思想糊塗者、是非不清者，被小人編造的虛假故事和他們的「聲大夾惡」唬住，不知如何反駁；也有人見到上面綏靖軟弱，更不敢站出來，怕犯錯誤，口啞啞也。