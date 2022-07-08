美國坐享數十年金融霸權，一直主導着國際金融秩序，因此予取予攜，收割全球。然而，這些年華府政客們不知集體吃錯甚麼藥，竟自毀根基，試圖將建立在自身金融霸權基礎上的全球化推倒，簡直不可理喻。別看美國為所欲為，動不動就對別國實施經濟和金融制裁，凍結別國外匯儲備和資產，並限制美資流動、阻礙外國企業在美上市等等，實際上這些逆全球化的行為既傷害別人，更傷害自己，勢必加速全球去美元化的步伐，也勢必加速美國金融霸權的瓦解。

美國長期瘋狂印鈔，加上債台高築，本已不斷透支美元信用，偏偏華府還不斷濫用金融霸權，肆意制裁別國，更是嚴重動搖美元根基。尤其是俄烏戰爭爆發後，美國聯同西方陣營不擇手段制裁俄羅斯，其他國家不得不考慮外匯儲備和海外資產的安全，去美元化成為大勢所趨，即使暫時無法完全與美元隔離，也應逐步減少美元資產。中國連續幾個月減持美債，目前持債餘額是12年來最低，正是基於這種考慮。畢竟中國被美國視為眼中釘，受到各種蠻橫打壓，沒有理由繼續持有大量美元資產。俄羅斯之所以無懼美國制裁，就是因為很早就部署去美元化，中國應該倣效俄羅斯，盡快且盡量地脫離美元資產。

不只中國逐步減持美債，其他國家也不例外，今年頭4個月各國減持美債規模近3,000億美元，可見美國靠發債揮霍的好日子即將到頭。目前各國貨幣爭相貶值，只有美元「一枝獨秀」，看似很風光，其實那是因為全球經濟受惡性通脹影響而面臨衰退，美國又進入加息周期，促使全球資金湧往美元避險。但這種好景恐怕維持不了多久，美國經濟千瘡百孔，貿易赤字和財政赤字不斷惡化，聯邦政府債務早已突破30萬億美元，根本支撐不起強美元。

國際金融界普遍認為，隨着美國經濟問題惡化，衰退危機迫在眉睫，美元很快就會掉頭而下。紐約聯儲銀行的報告也承認，在逆全球化的大趨勢下，供應鏈的「碎片化及本地化」將打擊美元於全球貿易中的主導地位。

正所謂，自作孽，不可活。美元外強中乾，現在爬得愈高，日後跌得愈慘，到時候也許才是真正的噩夢。而這正是美國自己造成，打從特朗普政府掀起反全球化逆流那一天起，就已注定金融霸權必將走向衰落。