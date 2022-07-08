都說有人趕在下台前埋地雷，果不其然，李家超甫履新即掀起第一場「政治風暴」。公務員對劃一加薪2.5%強烈反彈，多個工會群起攻之，連紀律部隊工會都揚言「極度不滿」，強調這兩年公務員購買力不斷下降，加薪追不上通脹，實際上形同減薪；又質疑加薪幅度不知如何計算出來。總而言之，這場公務員加薪風暴若不能順利解決，勢必埋下管治隱患。

在今時今日的嚴峻經濟環境，公務員若按調查機制最高加薪7.26%，絕對是脫離現實，不切實際。李家超政府之所以決定劃一加薪2.5%，肯定經過多方面考慮，既要不令市民反感，又不能完全不加，何況內地公務員減薪高達四成，若港府一味讓特區公務員自肥，在情在理都說不通。另一方面，李家超新官上任，必須得到公務員團隊配合施政才能事半功倍，得罪公務員並不划算，隨時令開局寸步難行。如何平息風暴，一方面安撫公務員情緒，另一方面又符合市民觀感，在在考驗新政府的智慧。

林鄭機關算盡，深知公務員加薪是政治炸彈，本應在落台前處理好的問題，偏要丟給今屆政府接手，明顯就是明哲保身，同時為現屆政府埋地雷。巧合的是，國家領導人訪港期間，特別提到要求林鄭支持新政府施政，繼續貢獻特區，是否另有深意，看官們不妨自行定奪。

至於連紀律部隊都跳出來批評政府，筆者認為不能接受，最起碼輪不到警隊工會「極度不滿」。要知道，港府人事編制小組委員會去年通過紀律部隊職系架構檢討，警務人員全面「跳Point」加薪，加上津貼多多，據悉單是迎接國家領導人訪港而接受閉環管理的警員，OT便多達3萬元。一班公僕輸打贏要，食相難看，由此又可見一斑！