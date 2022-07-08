筆者經常批評香港官員，但話到口邊總會留半句，原因不為別的，正是發覺論厚顏、論無恥，好些西方政客，其實遠比港官為甚。最新的例子得數英國首相約翰遜，此君素來沒有固定的原則、立場，只會見風駛舵。約翰遜是憑推倒前任首相文翠珊而上台的，文翠珊主張英國留在歐洲聯盟，他卻逢迎民意，持反對留歐的態度。然而，反留歐不是約翰遜的真正立場，據說他寫下兩篇文章，一篇撐脫歐，一篇撐留歐，取態截然不同，卻同是出於其人手筆，端視政治風向吹往何方，他就跟着向何方擺動。

約翰遜老謀深算，終於奪得首相之位，但逐漸暴露出其跳樑小丑的本質。新冠肺炎疫情奔襲英國，政府推行防疫限聚令，首相本人是政策的主導者。偏生約翰遜知法犯法，在限聚令期間多次出席派對，被人揭穿後，卻辯稱自己參與時，不知道那是派對。此論一出，馬上轟傳世界，成了政壇上最可笑的一個話題。

在約翰遜治下，英國感染新冠肺炎的人口比率與死亡比率，都高踞歐洲前列位置。面對俄烏戰爭，約翰遜盲目站在反俄羅斯的最前端，卻不檢點國內實力，如今英倫物價飛漲，更陷於能源危機。際此之時，唐寧街10號的主人非但不設法為民解困，卻忙於飛去烏克蘭首都基輔，做政治表演。

英國部分內閣官員看不過去，乃漸次離職，影響所及，連其他官員也掀起「劈炮」潮。可是，任你外頭雨打風吹，約翰遜一度如如不動。不過，在史無前例的近60名內閣大臣及官員辭職，以及保守黨高層逼宮之下，約翰遜眾叛親離，周四終於宣布辭去黨魁職務，但是留任看守首相，直至選出新的黨魁。