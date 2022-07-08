行政會議通過公務員劃一加薪2.5%，引發多個公務員團體不滿，有工會要求與行政長官李家超會面，又促行會重新考慮加薪方案。新一屆管治班子如何接招，是不是一遇反對聲音即下跪，答案將為今後5年的施政定調。

華員會指公務員之前因凍薪所累積的通脹已高於5%，政府提出的加幅某程度等於減薪；惟同一個華員會，除了3月時曾發信促中止2022年薪酬趨勢調查，認為市場波動大，調查不具參考價值，有必要審時度勢，更早於2020年初即倡議凍薪3年，指經濟困局有機會令公務員未來數年薪酬調整波動，認為凍薪能平衡多方利益及公務員隊伍的穩定性。到今年5月，薪酬趨勢調查結果驚爆低、中、高層公僕加薪指標為2.04%、4.55%、7.26%，社會普遍批評加幅「離地」，有人卻把說過的話忘得一乾二淨。這要麼不是香港經濟困局短短數月間出現報復性反彈，便是有人審時度勢地輸打贏要，認為應該參考不具參考價值的調查，3年亦已併作兩年了。

有人力資源顧問指環顧其他國家及城市，香港公務員薪酬屬高水平，認為現時經濟不明朗下，公務員應與市民共度時艱。新聞中不少受訪打工仔慨嘆自己繼續凍薪，公務員有人工加卻不滿足，或許納稅人為養活這等公務員，是應該更賣命地工作交稅才是。

有批評指主要官員的薪酬都已追回通脹，新管治班子對公務員處理則另有一套。問題是，新政府上台後動作頻頻，「會做事，做成事」似乎不是口號。面對「求財若渴」的公務員團體，新班子應參考審計署、申訴專員公署、前兩任特首對於公務員工作表現的批評，以及眾多揭發公僕怠惰因循的報道。若然一遇壓力便在公務員加薪問題上下跪，反顯得所提加幅無理，還談甚麼強政勵治。