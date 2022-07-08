新一屆政府成立文化體育及旅遊局，銳意加強督導和推動香港文、體、旅產業發展，有助統籌旅遊界發展及把握機遇。筆者所屬政黨昨日聯同旅遊界議員及全體旅遊界選委與文體旅局局長楊潤雄進行線上會面交流，期望局長了解業界所面對挑戰和訴求，進一步提供支援。

新冠疫情持續兩年多，對旅遊界是一場寒冬，半年來已有逾180間旅行社申請倒閉結業。業界經營情況如同吊鹽水，保就業計劃及針對行業的援助是及時雨，避免旅行社懸崖式倒閉，挽留人才及保障基層員工的生計與士氣。惟保就業計劃將於本月結束，業界期望能延長計劃，及旅行社補貼計劃能「加碼」，協助渡過難關。

政府早前把從外地抵港人士的酒店隔離期減至7日，吸引部分商務旅客重新規劃來港經商，但數目對比疫情前不足一成，政府應考慮適時放寬隔離措施。由於種種外防措施，其連鎖效應令航空公司、酒店和旅客大受影響，政府應檢視有關政策，並研究與其他疫情較穩定的地區設立「旅遊氣泡」、重辦吸引外國旅客的大型體育盛事，令業界可看到希望。

旅遊界選委亦盼望政府盡快訂定通關時間表，通關後向內地爭取開放更多個人遊城市，減免飛機乘客離境稅及機場三跑建設費，讓業界聯同旅發局合作向外說好香港故事，加強與文化界及體育界跨行業聯繫，包括聯同西九文化區合作，以增加香港對旅客的吸引力。

旅遊業為四大支柱行業之一，但過去3年面對黑暴與疫情雙重夾擊，市場崩盤，人才流失，急需恢復元氣。期望新任局長能理順文體旅三界的協調融合，帶領香港旅遊業全面復甦突破，再創輝煌。