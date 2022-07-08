國家主席在回歸大典上發表的重要講話，在尾二段全講青年的問題，提出「要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢」。

香港經歷世紀黑色暴亂之後，英美等境外勢力不安好心腸，尤其是曾佔據香港個半世紀、現淪落為二等帝國的英國，打着民主人權自由的幌子狂推BNO計劃，竟吸引了逾12萬人申請。對此，若是為逃避黑暴刑責，尚算人之常情，若迷信「元宇宙」般虛擬世界，則未免是誤墮花言巧語騙局。不過，對於那些1997年前後出生的人來說，可能是沒有殖民統治下經歷，更缺乏對國家認知。

香港從教育到文化及輿論環境都充斥西方世界的價值觀，缺的就是中國的DNA。回歸後沒有去殖化，2012年國民教育的政策竟被推倒，香港年輕一代又豈會從學校和教育中培養起民族感和愛國心呢？所以，要怪的不是年輕一代，他們只不過是長期被洗腦的產物；要批評的是，執權柄者沒有下大決心、下大氣力去殖化，反而是去中國化。學校在系統教育用通識科取代國民教育及中國歷史科，便是慢性自殺，集體長期洗腦，使年輕一代既忘祖又忘宗。

最近，有教育團體做了一項有關青年學生的價值觀調查，訪問的對象是教育學生的中學教師，從施教者的觀察角度了解年輕人的價值觀，訪問了200多名教師，調查的結果不得不令人吃驚，深深印證了回歸25年沒有加強國民教育和德育教育的慘痛失敗。調查結果顯示，在國家觀念方面，只有45%的教師認為中學生認同自己是中國人，僅有35%的教師認為學生對國家有歸屬感，六成教師認為學生守法意識不足，約半數教師認為青少年吸毒是為了逃避現實及尋求刺激。

可見，國家主席對青年的殷切期望，句句說中要害。