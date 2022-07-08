新一屆特區政府上任以來，各項工作開展似有眉目，為處理跨代貧窮、土地房屋供應、加快上樓、地區衞生等問題，特設立4個工作小組，分別由司長或副司長領導。負責領導小組嘅4名司級官員會見傳媒，政務司司長陳國基透露，按初步構思，其帶領嘅扶貧小組將為弱勢社群初中生，提供為期一年涵蓋師友配對等元素嘅計劃，首階段招募2,000人。

根據政府去年底發表嘅《2020年香港貧窮情況報告》統計顯示，貧窮人口增至逾165萬，若以全港整體人口約700萬計算，即大約每4人就有一個窮人，創12年新高，是以加強扶貧確係當務之急。為弱勢社群初中生提供一年師友配對等計劃，令佢哋不至於「輸在起跑線」，老朽覺得構思用意甚佳，如何有效推行，相信要隨時間調整及「執生」，皆因每個學生嘅背景、困難都不盡相同，絕不能一本通書睇到老。

香港嘅貧窮問題盤根錯節，有議員期望政府打擊跨代貧窮及在職貧窮，並帶頭令政府外判工都能得到市場成果，亦希望最低工資有調整，令基層勞工得到保障；另有議員建議最低工資一年一檢。

至於加快起樓，必須精簡程序，切勿如上屆政府一味土地大辯論，死唔斷氣一直在諮詢、研究，然後就話「前人種樹，後人乘涼」！今屆政府既強調係「執行型」，咁就要捋起衣袖做嘢！帶領「公營房屋項目行動工作組」嘅財政司副司長黃偉綸亦表示，唔會再耗時開展類似當年土地供應專責小組嘅諮詢！

覺今是而昨非，盡去前朝之陋習，多啲研究吓本報所獻之覓地建屋大藍圖，為繁複無謂嘅程序拆牆鬆綁，知難不難，堅持做下去，一步一個腳印，好快市民就可享「房事暢通，生活輕鬆」！