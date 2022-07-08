國家主席習近平上周發表的「七一講話」，意義重大而深遠。第一重意義，是在香港回歸祖國25周年，中央再一次肯定了「一國兩制」的成功實踐。正如習主席指出，這樣好的制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！

第二重意義，是總結了回歸25年來的經驗，提出「四個必須」，以確保「一國兩制」事業朝着正確的方向行穩致遠。作為功能、專業界別的立法會議員，筆者非常認同當中的「必須保持香港的獨特地位和優勢」，並感謝中央重申會全力支持、鞏固香港的國際金融、航運和貿易中心地位，維護自由、開放與規範的營商環境。

「七一講話」的第三重意義，在於提出了中央對新一屆特區政府的「四點希望」：着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定。當中以後者較少人談論，但正如特首李家超指出，社會穩定是至為重要，沒有穩定，就談不上發展，也難以做到提升管治和改善民生。

香港是全球最自由的城市之一，有着法治、包容、高效、拚搏等優點。來自世界各地的人士，不論種族、文化及信仰，來到香港大多是希望有穩定的環境、有公平的機會謀求發展，只要辛勤工作，就能改善生活。大家包容共濟、自強不息，攜手為香港發展而努力，為國家的改革開放作出重大貢獻。很可惜，近年有一小撮不良分子，在外來勢力支配下，事事政治化、兩極化，搞出甚麼「五區公投」、「違法佔中」，其後更變得暴力化，引發「旺角暴亂」、「黑暴風波」，嚴重破壞特區的法治與包容環境，削弱香港拚搏精神及發展效率、阻礙政府有效施政，導致香港在不少領域被一些內地及區內城市趕上以至超越。

過去幾年的事件證明，香港不能亂，也亂不起。香港的發展不能再耽擱，我們要同心合力排除一切干擾，聚精會神謀發展，解決香港正面對和潛在的問題。對於不同事情，大家有不同意見實屬正常，但不應議而不決，遇難避事，更不應以違法行為去阻撓、以暴力手段去攬炒。正如習主席指出，只要大家真心擁護「一國兩制」方針，熱愛香港這個家園、遵守《基本法》和特區法律，就可以成為建設香港的積極力量，可以為特區發展出一份力、作一份貢獻。

除了維護和諧穩定，如何積極穩中求進也同樣重要。過往部分特區官員，就是只求穩，不求進，令香港發展不進則退。「七一講話」強調要改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成的新風尚，要轉變治理理念，把握好政府與市場的關係，把有為政府與高效市場更好結合起來。希望新班子與各級公務員，所有的從政者及管治者，都能準確認識、貫徹落實有關講話內容，弘揚以愛國愛港為核心的主流價值觀，繼續發揚求同存異、善拚敢贏的優良傳統，為香港市民共同創造更美好的生活！