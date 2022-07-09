正論：新策為通關鋪路　各方面做好配套

何時通關？這個問題相信七百多萬港人在問，全世界在問，但兩年半以來，大家都得不到答案，有時臨門一刻功敗垂成，始終可望而不可及，上屆政府不斷強調努力安排協商，但大家都知道非他們單方面可以決定，新一屆政府接力，市民抱有希望，果然是有連串動作。

政府日前宣布即時暫緩航班熔斷機制，來港航班不會突然被官方禁飛，各界推測是意味當局鋪路為通關作準備。醫務衞生局局長盧寵茂昨日首度出席疫情記者會時表示，暫緩熔斷機制並非放寬防疫措施，目的是精準外防輸入個案，因為過往海外輸入個案佔比率低，而熔斷機制對來港旅客帶來很多不確定性。大量同機客人無辜受影響，仍有數以千計港人因航班問題滯留海外，當局權衡利益輕重，再加上海外港人及學生在暑假返港數目增多，這個時間暫緩熔斷算是合適時機。

有人擔心檢疫酒店房間供應需求大增，尤其是6至8月份有不少留學生返港，檢疫酒店房間供應較緊張，旅遊業指是季節性情況，然而手續費及房價提高，所以有建議港府7月至8月可開放方艙等隔離設施應急，橫豎這些隔離設施暫時有大量空位，空擺着是浪費資源，特事特辦，相信港府應該認真考慮這建議的可行性，切勿墨守成規，方便市民，即是方便自己。

市民當然是渴望取消酒店檢疫，可以家居隔離，即使未能全部，也可以先是5+2，後4+3，逐步調整，縮短酒店檢疫日數，變相可釋放更多房間，直至用家居隔離取代，長遠來說，連隔離性措施也取消，這論調有專家加持，例如港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅，就表示現在第3日要再做檢測，防疫政策反而是更強了，若疫情穩定，可改為要求入境人士每日做核酸檢測，並戴手帶追蹤，以科學的做法防範輸入個案。容許入境者毋須隔離便可上班，肯定可以令旅遊業起死回生。

早前領導人訪港，官員甚至記者閉環式管理，值得大家參考，大家都知道完全清零是幾近沒有可能，動態清零是一個目標，隔離是防止輸入個案流入社區，在機場第一步篩查，其實已經有一定程度保障，再加上香港接種率不斷提高，早前第5波百萬確診個案，亦已建立免疫屏障，香港人絕對有條件調整防疫措施，例如曾經是熱門詞的「旅遊氣泡」，港官兩年來不斷說協商中，最近卻不了了之，究竟還存在嗎？一個旅遊氣泡可以串連成多重氣泡，與多個風險低的地方互相免檢疫，肯定比一刀切更實際。

雖然昨日仍有接近三千宗新症，港官預告未來確診數字有可能倍數增加，盧寵茂昨日出席立法會衞生事務委員會會議，亦表示目前情況不容許進一步放寬社交距離措施，港府對新冠病毒不能夠「躺平」。但同時間，政府對於重振經濟，一樣不可以「躺平」。目前各界都對通關有強烈需求，只要有關方面開綠燈，便要盡快實行，這方面政府必須未雨綢繆，做好配套，免得到時出了亂子，又一次重蹈覆轍。