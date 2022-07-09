產評：歐美敗局拖後腿　世界經濟亂難休

世界走過七十多年的和平繁榮日子，如今又再次變得紛紛擾擾，千頭萬緒。坐擁美元霸權的美國經濟發展長年滯緩，貨幣政策嚴重透支美元信用，觸發全球「去美元化」新趨勢。本來歐洲發展有望填補空隙，偏偏2008年金融海嘯以來經濟無甚起色，英國更翻枱脫離歐盟，歐元恨鐵不成鋼，如今通脹高企下更再現債務危機的苗頭。即使已脫歐的英國，亦不見得好過，近日政壇一片混亂，政經動盪下鎊匯尚難估底。歐、美經濟如難兄難弟，世界經濟被拖着後腿，前景變得暗淡無光，持續惡化下去，遲早仆直，要扭轉大局，得寄望亞洲！

環顧全球，經濟大蕭條的迹象愈來愈多。大量中小企業面臨困境甚而倒閉，就連巨企都紛紛裁員、削減資本開支；全球貿易停滯，糧食價格飛漲；債務違約率上升，流動性轉差；失業率破頂，社會動盪不安；通脹高企，消費低迷；政府的經濟刺激效用每況愈下，信心面臨崩潰。

造成這個局面，除了疫情驅使外，歐美沿用的政治體制已無法有效改革和振興經濟是關鍵所在！美國的無限量寬貨幣政策，以及對俄施以史上最嚴厲金融制裁，說明其金融霸權步向衰落。歐元區曾是世界經濟再平衡的一股力量，偏偏礙於成員國的文化和經濟差異，至今未成大器，2010年爆發歐債危機，窮國發展乏善足陳，民粹主義抬頭，更促成英國求去，2016年公投通過脫歐。德國帶頭苦撐，可惜遇上一場意料之外的俄烏戰爭，能源危機使其經濟陷入衰退。近日英國政壇巨變，在工黨要求提前大選之下，保守黨能否順利更換首相維持執政，不無變數。至此，整個歐洲，只能用「家衰口不停」和「禍不單行」來形容。

這邊廂歐洲經濟爛局如是，另一邊在亞洲的盟友日本，於堅持寬鬆貨幣政策下，日圓瘋狂貶值，至近日政壇再現重大事件，勢添動盪。難怪如今全球資金避險，歐元固然沒有亮點，日圓也不再成為考慮之列，人民幣又未自由兌換，結果就是一窩蜂走向美元，促成今年以來的美元獨強。問題是，今時今日的美國經濟實在千瘡百孔，並沒有支持美元長期走強的條件，意味一場攬炒式的全球金融風暴正在醞釀，隨時上演。

歐美長年經濟積弱，非三、五年可以修正，世界經濟希望落在亞洲。由於區內新興經濟體的經濟質量、金融系統穩定和外匯儲備實力，皆較1998及2008年金融風暴有長足進步，故見美元強勢至今，區域金融風險尚算可控。東盟和金磚五國等組織在國際經貿的影響力日大，而中國正是主要參與者。

可說到底，中國雖是亞洲龍頭，惟獨木難支，孤掌難鳴。區內諸地得珍惜相對穩定的政局環境，把握這兩年率先為經濟「去水分」和持續推行開放改革的中國機遇，共同克服安全議題，避免被西方攪局利用，齊心協作做大區域經貿，有力反制歐美主張的反全球化和貿易保護主義，則東升西降再平衡，既成就亞洲共同體的未來，也為世界經濟把好舵！