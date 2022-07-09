世界視線：日本政壇震撼彈　安倍晉三遇襲亡

日本前首相安倍晉三昨日在奈良縣為明日舉行的參議院競選拉票時，遭一名男子使用霰彈槍近距離連轟2槍，重傷不治。警方透露，槍手是因為不滿安倍而行刺。事件是戰後日本最嚴重的政治刺殺案之一，該國在連年經濟不景氣下，社會民怨沸騰釀成血腥殺機。

今年67歲的安倍晉三出身日本自民黨政治世襲家族，外祖父岸信介、外叔公佐藤榮作均曾任日本首相，父親安倍晉太郎亦曾任外相。安倍本人自1982年從政，1993年在山口縣當選眾議員，歷任內閣官房長官、自民黨幹事長、自民黨總裁，在2006年接替小泉純一郎，首次出任日本首相。

安倍上任後推動對華強硬政策，但僅在任一年就因「健康理由」辭職。至2012年，在發生311東日本大地震次年，他再度出任首相，直至2020年又以「健康理由」辭職。至此他成為任期最長的日本首相。安倍雖然辭去相位，但並沒有離開自民黨政治核心，他作為黨內勢力龐大的安倍派會長，對現任首相岸田文雄內閣亦具有強大影響力，但亦因為自民黨偏重大企業利益而致民生困苦。

安倍二次拜相後，為刺激經濟而推出「安倍三支箭」政策，即大規模量化寬鬆、擴大財政支出、喚起民間資本三大政策。不過，經歷長年累月的印鈔和金融擴張，日圓陷入疲弱。就在安倍遇刺前，日圓兌美元跌穿136日圓價位，是24年來最低。日圓貶值導致入口成本上升，廠家將成本轉嫁給消費者，導致今夏生活必需品紛紛加價。再加上俄烏開戰後，能源價格暴升，日本平民生活百上加斤。

在此情況下，日本央行本應加息以壓抑通脹，但安倍在位時任命的央行行長黑田東彥卻堅守三支箭政策，繼續執行刺激經濟擴張的寬鬆政策，以大企業提供財政支持，卻犧牲了小市民的利益，或引發民間對安倍派系的不滿。事實上，岸田文雄去年上台之初，亦承諾推動「新資本主義」，鼓勵企業為員工加薪，卻並未獲商界響應，使得自民黨的承諾成了一紙空文。而參院選舉前響起的槍聲，顯然反映日本社會矛盾的尖銳，已到了當政者無可迴避的地步。