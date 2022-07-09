功夫茶：村屋僭建存已久　如今開位成效疑

各位，提起僭建，大家會諗起乜？鹹濕佬或許會諗起「雙峰插雲」嘅𡃁模係「裝假狗，瘀到嘔」；有啲會聯想起唔少高官名人嘅豪宅因「僭建風波」而成為頭條新聞。當然，相信更多人會想起新界村屋僭建情況一向嚴重而政府束手無策。

嗱！僭建令人浮想聯翩，皆因屋宇署早前建議開設一個總屋宇測量師或總結構工程師嘅雙專業編外職位，專責相關問題，任期為兩年，年薪為190萬元。講真，做得呢個位，除咗熟悉「僭建物」定義，更要知悉僭建物嘅法律，如果真係幫到執行新界村屋僭建嘅長期問題，月薪雖說近16萬個大洋，都係值得㗎！

呢，功夫茶之所以咁講，皆因遙想政府處理有關僭建嘅效率慢過蝸爬蟻躝而備受抨擊。1996、2004及2011年，申訴專員曾針對新界村屋違例僭建問題，進行過3次直接調查，批評屋宇署及地政總署執管不力，有欠積極。事實係申訴專員公署鑑於新界村屋多年來僭建毫無改善，已展開不少主動調查及建議當局如何執管，可惜成效都係眼光光，等天光！依家忽然又話開位，怎不令人疑惑重重，心裏心裏有個謎！

議員喺尋日嘅立法會人事編制小組委員會上，都有好多疑慮，譬如批評署方仍只處理囤積個案，質疑開位成效；大哥，相關村屋組已運作近10年，都用咗唔少人力物力，10年人事都幾番新啦！10年滄海都變桑田喇！何以署方仲咁多囤積個案，超過一半村屋未檢查？甚至有議員批評署方「連幾多幢村屋都唔知道」，日後如何完成估算？亦有議員表示，關注屋宇署執法會遇到很多阻撓，包括與村民有溝通問題，用航拍機亦難以一窺村屋結構全貌，質疑處方如何保證結構安全等等。

呢嗱！議員嘅種種疑慮都大有道理，尤其係執法上難免遇到阻撓！各位，申訴專員公署都曾批評政府處理新界村屋僭建執法不力，有「優待新界村屋」之嫌。時光倒流，暫且回到剛卸任特首林鄭月娥2011年任發展局局長之時，佢當年意氣風發，表明要嚴打新界村屋僭建，「一視同仁」清拆，僅讓小型嘅僭建物如冷氣機支架、曬衣架和小型簷篷有核准計劃。結果呢？「好打得」嘅林鄭換來鄉紳火燒「林門鄭氏」紙紮公仔和棺材。11年過去了，新界僭建村屋還不是遍地開花！

往事已如煙！功夫茶都唔想多回憶咯！蓋傷神也。今屋宇署署長余寶美回應指，署方執法有一定成效，強調根據風險為本為前提，署方會主動選定目標鄉村並逐條鄉村進行大規模行動，至於較低風險嘅村屋，則建議村民採取申報計劃。功夫茶都盼望新政府開位有效能，執法必嚴，武官治港，說不定太平山上有青天！