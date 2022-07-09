中央政府堅持動態清零的政策，顯示出中國的政策是以人為本，與西方的資本利潤為本的躺平政策是根本不同。中國的政策是依據社會主義的原則，其中同時包含了中國文化傳統的主要因素，人命勝天，二者結合把中國視作一個大家庭。每個成員都寶貴，不可捨棄。

五千年的文明造就了極致的人文主義精神，擺脫了弱肉強食的森林邏輯。為了人命，為了對社會的尊重和民族文化的延續，寧願犧牲一時的經濟得益。簡單地說，錢可再賺，人死不能復生。中國文化和社會主義理想可以捨身成仁。但不奢言犧牲少數成全多數，因為結果多是犧牲多數，成全少數中的少數。中國宣揚人類命運共同體，首先要做到國境之內國民的命運共同體。老弱傷殘的弱勢是社會和家庭的成員，民胞物與，不能當作資本可棄的成本負擔。

動態清零的大原則源於對新冠疫情的不全知。社會倚仗的科學主義是方法，不是絕對真理。對現實、對疫情、社會只能逐步認識了解，不可能先知。無論治療方法、疫苗、防疫手段都是從實驗中發展出來。過往經驗可供參考，也未必可靠，且疫病會變化，認識與防治手段亦要適當地轉變。

現時疫情的現況，一是病毒變異層出不窮，二是疫苗與病後免疫作用下降。群體免疫之說已基本破產。對症下藥的藥仍未有特效者出現，只賴病毒變異時毒性稍弱，來減少重病和病死率。但在病毒急劇變異，科學沒有保證病毒不能變異為更具毒性者，第二代病毒剛演變出來，影響還未確知。可新一代的BA.4、BA.5似在再掀疫情爆發。歐洲又在新一波爆發開始，變異病毒亦全球散播，各國缺乏應對之策，國際上也阻止不了新舊病毒的散播。在未知的疫情變化中，中國的動態清零可能還是最佳的防治方法。

中國內地以至香港、新加坡、南韓等可以突然之間病情反覆。現時歐洲惡化，可能是不好的先兆。與其躺平放開，疫情惡化再度衝擊經濟社會民生，倒不如倣效中國的做法，嚴厲防範清零。但同時在社會清零之後恢復經濟民生。歐美疫情變化下的折騰遠較內地大，正反映在內地經濟社會民生的發展更為安穩。

政府應以民為本，不能以資本為本、選票為本。中國政策之善與不善，相信不久便可由國際疫情來證明。