97回歸後，特別是最近這些年，香江府衙根據上面的要求為公務員開辦「國情班」，了解國情。這些國情班人數不多，上課者多是些中高層公務員，國情課主要由內地某些著名學府承辦，課程內容比較「理論」、「宏觀」、「抽象」，不怎麼接地氣，更不會學習討論研究「一國兩制」在香港貫徹落實，如何在公務員工作中做到「理論和實踐相結合」。

這樣的國情班能有多大作用，能對提高香港公務員的國家意識，認識自己的國家、認識「一國兩制」，自覺愛國愛港有多大效果可想而知，有的人只是當度假、當鍍金而已，這樣的狀況當然要大大改變了。據報道，新一屆政府要求新上任的公務員事務局局長要為公務員「開班」，學習習主席回歸25周年的重要講話，以此提高對習主席要求的施政時「四個必須」和「四點希望」的認識，這樣的「學習班」還會邀請中央駐港機構官員進行講解。

這樣的學習班，不會像過往國情班那樣是泛泛而學、泛泛而論，而是目標明確，結合實際，為解決中央要求的港府施政問題，結合每個公務員部門自身的工作而統一思想、提高認識而設。這樣的學習班和研習方法，在國家公務員、內地黨政幹部工作中是經常使用的，每當中央和上級有甚麼方針要貫徹、有甚麼重大工作要部署，都會首先要求公務員和黨政幹部統一思想，提高認識、提高自覺性，結合本地區、本部門的工作制訂方案、開展工作，有監督、有總結。

中央要治國，就要治黨治吏；中央要在香港實施「一國兩制、港人治港」，就要治理香江府衙和公務員，港人治港「行政主導」要靠港府公務員。由於歷史原因，香港公務員面對97回歸，香港成為中華人民共和國的特別行政區的憲制轉變麻木不仁，嚴重缺乏國家意識、愛國意識、效忠意識，他們缺乏一個國家公務人員的基本意識，怎麼能把「一國兩制」的事情、把香港公務辦好！