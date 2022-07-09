中國人說，人不可以無恥，無恥之恥，無恥矣。西方政客大多能言善辯、誇誇其談，而論真才實學、腳踏實地，卻沒有幾個。英國首相約翰遜正是西方政客中典型的反面教材，上任兩年多醜聞不斷，更有違法之嫌，即使面對黨內不信任投票仍拒絕下台，還要諸多狡辯，可謂無恥之尤。結果弄得眾叛親離，在近60名內閣大臣和高官辭職以及保守黨高層逼宮之下，終於不得不向現實低頭，狼狽辭去保守黨黨魁一職，留任首相至選出下一任黨魁為止。

所以說，剃人頭者人亦剃其頭。約翰遜當初發動逼宮趕走時任女首相文翠珊，然後乘虛而入上台執政，沒想到僅僅相隔兩年多，自己落得更狼狽的下場。一葉知秋，從首相走馬燈似的換人，而且一蟹不如一蟹，就知道英國國運江河日下。尤其是脫歐之後，英國日暮途窮，既要應付與歐盟之間的矛盾，還要面對蘇格蘭和北愛爾蘭等地的分離運動，更要忍受逾40年新高的通脹，可謂內外交困、內憂外患。

可笑的是，約翰遜無力解決國內問題，竟企圖學美國向外轉嫁矛盾，利用俄烏衝突煽風點火，他本人更粉墨登場訪問基輔，在鏡頭前惺惺作態。實際上，英國百病叢生，自顧不暇，根本沒有能力插手別國事務，所謂全力支援烏克蘭，不過是自欺欺人的夢囈。早前俄羅斯警告，如果爆發第三次世界大戰，首先會轟炸倫敦，這絕不是虛言恫嚇，英國不自量力，遲早遭遇滅頂之災。

日月迭更代，何能久安榮。英國的問題不僅僅是政客一代不如一代，而是整個國家一步步走向沉淪。許多英國人一直沉醉於「日不落帝國」的榮光，總是認為自己高人一等，例如末代港督彭定康之流，至今依然不斷對香港事務指手畫腳。殊不知英國國運每況愈下，早已今非昔比，論經濟實力已落後於許多發達國家，論綜合實力充其量也只能算是二流國家。在所謂的七大工業國（G7）中，英國經濟增長一直排在倒數第二位，僅比意大利稍高，其窘況可想而知。

也許正是因為本身實力不濟，所以這些年英國一味緊跟美國，充當應聲蟲。特別是對華政策，英國毫無獨立自主可言，老美說一，老英不敢說二，實在可悲。這樣的國家根本算不上是一個正常國家，更算不上是一個大國，最多只能騙騙香港那班黃絲黑暴。