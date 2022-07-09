前朝林鄭政府死攬的「航班熔斷機制」終於被新政府暫緩，正停飛的航班可以重飛，但要求抵港人士在檢疫第3天多做一次核酸檢測。當局指，輸入確診個案佔總數不足一成，加上大多已在機場及檢疫酒店找到，為免留學生及其家庭困擾，決定暫緩機制。這誠然是香港與國際接軌的第一步，市民樂見其成，但仍遠遠不足。

正如旅遊業界指出，要吸引海外人士來港，還需減少酒店檢疫日數，可謂說出實情來。目前抵港人士必須強制入住隔離酒店7日，由於求過於供，一房難求，導致炒風熾熱，來港之路困難重重；而隔離酒店在炒風大盛之下房價高企，來港「未見官先打八十」，成本不菲；更重要的是，強制隔離7日實在非常折磨，限制人身自由之餘，最是費時失事。經商者何不轉往新加坡，一落地即可自由自在四圍去？香港競爭力跌跌不休，豈是無因？

其實，新冠病毒無法完全消失已是不爭的事實，許多專家均指出已成風土病。僅鄰埠澳門，先後進行5輪全民核酸檢測，疫情依然沒完沒了，便是明證。對於防疫，港府當然不可能躺平，但必須在防疫與重啟經濟、與國際通關之間取得平衡。新政府應大膽行多一步，將入境隔離日數減至3日，頂多增加核酸檢測。海外港人若在香港有居所，3日可全部留在居所隔離；經商者或旅客則在檢疫酒店隔離。這樣既免去港人入境後一房難求之苦，檢疫酒店又不至於失去所有生意，何樂而不為？

可以看到，李家超上台後的確有求變的決心，針對跨代貧窮、房屋、土地及地區事務成立四個工作小組亦是有的放矢，市民是有期望的。香港經濟需活水打救，禁足兩年半的港人也渴望外遊，特首若能體恤民情，民望必定大振。