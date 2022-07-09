美國前總統特朗普和英國首相約翰遜都是渾人，望之不似人君，由他倆上任第一天開始，本欄就提醒美、英兩國的民眾，你們是選錯領袖了。如今事實證明，風水先生呃你十年八年，筆者不是堪輿業者，只憑常理判斷，但所作的預言，還算是蠻靈驗的。

特朗普早已下台，但卸任前險些釀成憲政危機，遺禍至今未息，美國民眾正面臨長期分裂。跟特朗普臭味相投的約翰遜，自從上任以來便是非不斷，所作的決策誤國誤民，叫他下台的呼聲此起彼伏，但此君厚顏兼賴皮，戀棧權位，一度說甚麼也不肯離職。近日，約翰遜的下屬終於按捺不住，紛紛掛冠而去，辭職的官員人數不斷飆升，壓力之大，已到了首相不能不走的地步，最後才迫使他老大不情願地答應退下來。

在特朗普與約翰遜任內，都讓國家白折騰，所造成的傷害，好些甚至是永遠無法彌補。國家本可以少走這一段彎路，或者可以避免出現永久性的傷口，只要民眾眼睛雪亮，不被這一類政壇騙子蒙蔽便行。

可惜當今之世，愚昧的選民眾多，即使騙徒站在面前，明擺着要坑你害你，甚至將要禍國殃民，但不少民眾還是懵然不知，乖乖地把手中的選票奉上。筆者早已講得唇焦舌敝，告訴你今日世界的第一大危機，是人們的判斷能力空前不濟，往往沒能力選出稱職的領袖。以美國為例，好不容易熬過特朗普的4年任期，但所選的繼任人，卻是老朽昏庸的拜登。特老頭與拜老頭，兩者所差，不過是五十步與百步之遙。

如今英國快要有新首相了，但將要搬進唐寧街10號的，恐怕也只是另一個拜登而已。