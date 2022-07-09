日本前首相安倍晉三昨在日本奈良演說時遭槍擊，胸部中槍，心肺停止，重傷不治，疑犯當場被制服，報稱是因為不滿安倍，所以想殺死對方，詳細動機尚待查明。姑勿論如何，從政需押上生命，代價未免太大，然而，日本激進思想近年愈發升溫，包括安倍在內的一眾政客，豈能說與此無關。

安倍前年9月雖稱病從首相席位退下來，卻並沒好好養病，不但在卸任首相3天後即參拜靖國神社，更大力推動修憲，甚至借俄烏戰爭來渲染日本危機感，去年亦曾發表講話，形容「『台灣有事』等於『日本有事』，也可說是等於『日美同盟』有事」，國內右翼思想被瘋狂補打雞血，已是血脈沸騰。與此同時，日本5月有民調指支持修憲的民眾創新高，但也只不過是佔六成而已，比去年上升4個百分點，可見日本國內逐漸形成兩極對立局面。

曾被冠以「極右翼勢力代表」、東京都前知事兼作家石原慎太郎生前在一個訪問中坦言「厭美、厭中」。政客在鼓動群情的同時，若對美國、中國的立場拿捏失準，無法有效管控潛藏民間的躁動力量，是極容易擦槍走火的。尤其是那些已從首相寶座退下來，既沒有國家級的保鏢，也掌握不到第一手的情報者，如果還選擇進行街頭演說，情況與踩鋼線無異，說是將自身安全作賭注亦不為過。

不要忘記，日本政治向來被指與暴力、流氓、黑道存在一定關係，日本青年社便是黑道暴力組織「住吉會」旗下的右翼團體，日本皇民黨則與黑幫「稻川會」過從甚密，過往曾有駕車衝撞中國駐大阪總領事館的前科。在一個槍枝管制極嚴格兼全球槍枝犯罪率極低的國家，向安倍施襲的疑兇究竟是如何取得槍枝，是否簡單歸因於其前海上自衞隊成員身份及自製即可？警方應查個明白。