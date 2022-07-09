美國聯邦調查局（FBI）局長及英國情報部門軍情五處（MI5）處長在英國倫敦首度同場發表講話，指中國企圖透過黑客活動，配合全球間諜活動，警告西方企業要保持警惕。MI5處長麥卡勒姆聲稱，中國的威脅舉足輕重，更滲透到了國民生活的方方面面，必須正視及採取行動。FBI局長克里斯托弗‧雷則提到了台灣問題，他聲稱如果中國武力收復台灣，那將是「世界有史以來最可怕的商業破壞之一」。

美英情報官員的指控完全是子虛烏有，更是在賊喊捉賊，在斥責中方同時，美英情報部門反而才是肆意對別國搞惡意破壞及滲透的慣犯。加上以美英為首的西方世界一直忌憚中國崛起，此番作為無疑是要再次抹黑中國政府！就此外交部發言人趙立堅指，美英發表無中生有、危言聳聽的報告，完全是把自身不光彩行為投射到中國身上，欲渲染中國威脅，挑撥對立對抗。更說他們應從黑暗的房屋走出來見陽光，促摒棄冷戰思維，停止散布「中國威脅論」。

美英撒謊造謠、煽動暴力仇恨對立，正正是其策動「顏色革命」，藉以干預他國並謀取利益的慣用伎倆，從香港黑暴及其他國際事件亦可見一斑。這種可恥並極不道德的行為，更是與他們一直掛在嘴上的，所謂民主自由人權價值觀完全背道而馳，暴露他們「說一套、做一套」的雙重標準，凸顯其只為自身利益考慮的虛偽嘴臉。

經歷修例風波和黑暴衝擊，社會深受各種謊言煽動的傷害。市民應看清幕後黑手的冷血偽善，亦期望新一屆政府能盡快進一步完善香港維護國家安全的相關法例，以更充足的法律工具防止境外勢力干擾破壞社會穩定，確保香港繁榮發展長治久安。