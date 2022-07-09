香港回歸祖國25年，25年來國家領導人公開就香港青年問題發表的講話，從來沒有國家主席習近平這次講得那麼嚴重！那麼凝重！那麼沉痛！

他在「7‧1」重要發言的末段，鄭重指出：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」香港青年問題與香港前途命運的關係，前提和結果的邏輯關係，從來沒有像今次說得那麼直接！那麼深刻！

聯繫習主席訪港首日便以「浴火重生」4字相贈，不得不令人們對香港青年的受災受害痛心疾首，你感悟了嗎？2019年中爆發長達年多的黑色暴亂、港版「顏色革命」，哪些人是主力軍？便是時下香港青年人。這場世紀暴亂，揭露香港已損失了3代人，即就業一代、大專一代、中小學一代。

君不見，2019年上半年多場「反送中」的街頭遊行集會，黑衣青年男女和學生是主力嗎？君不見，2019年6月12日開始的搗毀立法會大樓和政府總部的暴亂，不都是全是青年上陣嗎？君不見，2019年香港世紀暴亂帶來軟硬件均損失空前。電視鏡頭所見，打砸搶燒，全城滿目瘡痍；鏡頭背後，道德教育文化等軟件衰敗殆盡。君不見，警方公布被捕的萬多名暴徒中，四成多是學生，當中六成是來自八大大專院校的學生，其餘是中小學生，當中年輕教師也不少嗎？

我們必須要問，為甚麼回歸後教育的公帑開支最大，卻教出這麼多青年暴徒？為甚麼八大院校學生會成為暴動基地？為甚麼有校長教師成為暴動教師爺？教育出了甚麼問題？教師出了甚麼問題？學校出了甚麼問題？大學管治出了甚麼問題？習贈言「浴火重生」的最大損失，是指失去了3代香港青年！