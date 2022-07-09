新上任醫務衞生局局長盧寵茂接受本報專訪。這位從外科醫生到「換肝權威」、由港大深圳醫院院長再轉為從政，履新幾日已見佢全速投入新角色。新政府對於疫慌果然應變有度，已暫緩屢受批評嘅航班熔斷機制，來港航班唔會再觸礁！盧局長解釋，過去一個月本港啟動熔斷機制8次，每次僅牽涉約8名確診患者，但遭影響行程嘅卻有數千人；且鑑於6月及7月係留學生回港嘅高峰期，政府決定暫緩計劃，直至另行通告。各位，呢啲咪叫因時制宜囉！

此外，深圳將增設人民關懷嘅額外檢疫名額，供8類港人及旅客申請，人民關懷名額唔佔用原有2,000個名額。各位，有關新措施利好旅業方便市民，贏得一片叫好之聲，此為官一任，就要造福一方也！手握公權力，就要為民辦事，否則，只有廢噏而冇實事做出來，不如歸去！當然，正如本報「正論」所講「叫停熔斷僅首步，恢復通關漫長路」！盧局長轉跑道適應咁快，老朽相信好嘅開始係成功嘅一半！通關路漫長，起碼令人睇到曙光！

睇到市民為見內地病危親人一面，卻千方百計撲求深圳檢疫酒店而不果那種悽然無助，多設「人民關懷」名額，可惜依然僧多粥少！新政府既然深明民生無小事，執政為民，無過於安民，而安民之道，在於察其疾苦。這方面，盧局長顯然知道，佢睇到疫情最嚴峻時，公私營醫療失衡，老弱病殘者需在露天苦寒天氣等待治療，佢強調新政府一定會「做好呢一關」，唔會畀佢再度發生！盧局長憶述做醫生時畀一位老者調侃：你係我喺醫院見過最老嘅醫生！佢因而感慨：的確好少醫生會喺公立醫院做到退休！今佢毅然放棄「換肝權威」而從政，老朽都希望係我見到最老嘅局長！