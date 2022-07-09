本港在5月份錄得208宗援交騙案，創單月新高，累計今年首5個月共接獲657宗援交騙案，合共涉款大約2,910萬元，其中最年輕受害男士年僅16歲，而最年長的竟達80歲。損失最大的一宗，涉及一名30歲男子，被騙75萬元。

今年4月，一名80歲老翁於網上認識一名聲稱女子的人士，她稱可提供「按摩」服務，但是相約見面前，對方要求老翁先買電子禮物卡作按金，老翁按指示購買了約值500多元的禮物卡給予對方後，對方要求更多禮物卡，老翁懷疑自己受騙而報警。

警方指出，騙徒通常使用三步的詐騙手法，逐步誘使受害人墮入騙網。第一，假扮妙齡少女尋找目標。騙徒透過社交平台、約會軟件或援交網站等假扮妙齡少女尋找目標（以男性為主），在交談過程中套取對方個人資料，以搜尋其社交圈子。騙徒聲稱提供援交或「兼職女友」服務，或假裝需要金錢協助，誘騙受害人光顧或援助。

第二，要求購買點數卡/禮物卡/支付虛擬資產。騙徒要求對方見面前先購買遊戲點數卡、禮物卡或以虛擬貨幣作服務按金。當完成「課金」後，「少女」當然不會現身。騙徒亦會假扮「少女」的「經理人」，聯絡受害人，再要求「課金」。

第三，進一步勒索。騙徒要求受害人「課金」的同時，已掌握其個人和社交圈子的資料。如受害人拒絕跟從，騙徒會以傷害受害人及其家人為名進行勒索。受害人往往擔心自身安全，無奈跟從騙徒指示，最終蒙受巨大損失。

根據《盜竊罪條例》第17條的「以欺騙手段取得財產罪」，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，最高可處監禁10年。按照《盜竊罪條例》第24條的「處理贓物罪」，任何人處理贓物，即屬犯罪，最高可處監禁14年。

勒索是刑事罪行，根據《盜竊罪條例》第23條，勒索是以威脅的方式，提出不當要求，這個要求必須是為了獲益，或者有意圖導致其他人受損。除非提出要求的人，相信他/她有合理理由提出這些要求；而使用威嚇的手段，是加強提出要求的適當手段，否則就是以威脅方式提出不當要求，一經定罪，最高可處監禁14年。

騙徒利用社交平台、約會軟件或援交網站，隱藏其真實身份，以甜言蜜語與受害人交談，在獲得受害人的信任後，便露出原形，開始騙取受害人的金錢、禮物卡、點數卡等。

市民網上交友時，必須提高警覺，小心被騙，應先認清對方身份，切勿向陌生人提供個人資料。如果接獲恐嚇，應報警求助。警方必須嚴正執法，強力打擊急增的騙案，包括援交騙案，並加強教育宣傳。