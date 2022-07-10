功夫茶：粵港發展一線牽　撥開雲霧見青天

烏雲退去，香港尋日可謂晴空萬里；雖然美中不足可能係太炎熱，上班一族個個都變咗成吉思汗打仔，大汗揼細汗，仲要戴住個口罩，自然人都癲！不過，熱還熱，畢竟7‧1前後嘅風風雨雨逐漸散去，庸官廢官個個走夾唔抖，香港終於撥開雲霧見青天，都叫係件開心事啦！隨住新一屆政府嘅官員陸陸續續進入工作狀態，各局長紛紛向公眾展示未來規劃藍圖；其中，運輸及物流局局長林世雄上任不足10日，已經急不及待咁發表咗兩篇網誌，隱約可見林局長嘅雄心壯志。

雖則話「有心」都好重要，之不過單單「有心」係唔夠，仲要「有力」先得！林局長首篇網誌以客套話居多，話新鮮分拆出嚟嘅運輸及物流局，將會專注於推動同統籌運輸及物流嘅發展，又話會提升香港運輸物流軟硬件之類，相信大家睇完，就算無惡意，都想講句「鬼唔知阿媽係女人」。之不過，首篇網誌顯得客氣啲都係正常嘅，新人上場梗係先禮後兵，所以首篇網誌嘅重心，明顯就係同全港市民Say個Hi，講句「大家好」，順便咪自我介紹，總之就係想畀人感覺係大方得體啦！所謂先入為主，始終第一印象都好重要嘛！

雖說禮多人不怪，但講完開場白，自然要入戲肉，繼續客客氣氣的話，好容易畀人覺得官腔；所以林局長第二篇網誌，就提出要繼續以「鐵路為骨幹」嘅公共運輸政策，着力發展跨境運輸基建等；具體包括透過專責小組跟進港深西部鐵路、北環綫支線，同埋改善羅湖管制站及其交通接駁事宜，一共3個項目嘅推展工作，要構建「軌道上的大灣區」咁話！當局又提出，喺2024年完成機場三跑道系統共7項核心工程，全速興建「海天中轉大樓」，發展香港與大灣區其他城市之間嘅「海空貨物聯運」服務等等。

一句到尾，當局明顯就係想把握大灣區帶來嘅機遇，以推動大灣區深度融合為目標，展開一系列基建工程。聽落都令人興奮，畢竟回歸多年，香港同內地嘅交流依然存在諸多障礙；雖然「粵港澳大灣區」概念多年，但更多相關政策只停留喺構思之上；唔理係咪「前人種樹」，倘若今次能搭上「內地經濟起飛」嘅特快專列，真正將香港同廣東、澳門嘅發展牽連一起，對於本港經濟復甦必然有莫大裨益！

之不過，局長今篇網誌嘅着眼點仍然停留喺硬件配套之上，對於軟件嘅着墨點唔多，甚至可以話無，或多或少都令人有啲失望！就算有先進硬件，軟件追唔上，都必然大大限制其功能，所以當局全方位思考，例如話加快推動全面落實「一地兩檢」等。好吧！或者係網誌篇幅有限，林局長仲有好多宏大目標未能提及，未來值得期待嘅；畢竟新政府剛剛起步，唔仆倒已經好好，相信港人對於新一屆官員嘅表現，暫時都係勉勉強強收貨啦！