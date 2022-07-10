正論：升學展覽成熱點　離港讀書覓發展

可憐天下父母心，昨日周末不少家長的節目並非逛街享受美食，而是冒着疫情反彈，都要湧往人群聚集的升學教育展覽，為下一代找出路，可以形容是在疫境中開創生路。

昨日起一連兩天的國際教育展覽，有750家來自18個國家及地區的參展商，吸引大批人流。有學生表示因本港教育限制大，故想去外國升學；亦有家長不滿香港的「填鴨式」教育制度，阻礙兒子發展其他興趣。現場所見，入場的青少年固然佔一定比例，但最捧場的都是非常緊張的家長，帶同子女前來逐個展檔詢問，把這些資訊視為子女前途的指路明燈，深怕遺漏了便會作出錯誤決定，後悔終生。

養兒一百歲，長憂九十九。以前年代，家長養大子女完成學業，可以算功德圓滿，就算不期望他們可以反哺，但不用擔心子女生計，便已經放下心頭大石。七、八十年代中學畢業便可以在社會謀生，做文員都可以買樓，但到了九十年代後，港英政府大肆把大專學位擴張，由兩間大學到八所大學，大學生資格不再吃香，幾乎是白領入職基本門檻，加上經濟下滑，很多大學畢業生都失業，索性「躺平」。有條件的家長，都希望為子女找尋出路。

英國、加拿大及澳洲升學都是熱選，從事澳洲移民的參展商負責人表示，移民升學查詢的比率較去年同期激增50%，直指很多學生不是單純只到外國讀書，反而取得當地永久居留權才是其最終目標。事實上，在展覽中也不乏稚氣的小學生臉孔，對諸多升學資訊一臉茫然，如果他們現階段要到外國接受教育，小小年紀，人生路不熟，家長或親友都幾可肯定要同行陪伴，「陪太子讀書」，由小學讀到大學，若果不想家庭分隔一方，基本上舉家移民也無可避免。

人離鄉賤，並非每個人都適應外地生活，語言固然是障礙，生計卻是最重要一環，本來在香港有高薪厚職的寫字樓工，去到外國要做體力勞動，比比皆是，有很多是賣了物業，套現了幾百萬元，一家幾口坐食山崩，幾年後恐怕迫不得已，要回流發展，歷史往往重複，九七前賣樓移民，回流後樓價飛升，買不了樓，從此變成無殼蝸牛，屢見不鮮，移民是把自己和家人的命運賭上一注。

一百個人，有一百個移民理由，但歸根究柢，都是回到最基本，覺得此地不可久留。有人是基於政治理由，例如黃絲黑暴一族，幾乎是有條件走，就立即部署逃走，但這只是佔移民潮一部分，更多的是對香港前景感到心淡，從經濟、法治及衞生都江河日下，前陣子沉沒的大型海鮮舫象徵香港的前途，無論昔日如何光輝燦爛，現在淪為沉船，不要怪船上的人爭相逃生，口口聲聲說同舟共濟的人，其實私底下都是擁有外國護照。如何把一盤散沙凝聚，就要考驗政府新班子的能耐了。