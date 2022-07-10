世界視線：安倍遇刺震全球　日本政治恐靠右

日本前首相安倍晉三前日於奈良市為自民黨參議院候選人站台演說時，遭海上自衞隊前隊員山上徹也開槍擊中右頸及左胸，最終傷重而亡。安倍遇刺震驚全球，槍手背後勢力、動機有待調查，可能性也非常多。這可算是二戰後日本政治最大事件，勢必衝擊今日舉行的參議院選舉，也影響自民黨內部的權力格局分布，甚至對國內社會、東北亞地緣政治構成連鎖影響。

槍擊案發生在參議院選舉投票前兩天，因此將直接刺激選民投票傾向，安倍所屬的自民黨因而有望獲得更多同情票，而過去一段時間與安倍在自民黨內鬥得難分難解的現任首相岸田文雄，對黨的掌控能力將大大加強。由於日本未來3年沒有全國性選舉，倘岸田能在參院選舉擴大優勢，將有助其穩定執政，或進一步加強日本政壇保守化的趨勢。

安倍生前是自民黨最大派系「清和政策研究會」（細田派）會長，誰來接任他在派系內的位置成為焦點。短期內，這一過程必定會為日本政壇帶來一陣動盪。安倍遇刺後，其派系的核心成員各有盤算，處於群龍無首狀態。倘安倍派系最終爆發內鬥而分裂，現任首相岸田所屬派系自然成為最大受益者。此外，安倍的弟弟、過往經常發表極右言論的防相岸信夫，某程度上有望繼承兄長的政治光環，並接管其政治家族，惟去年起他本人身體狀況急轉直下，能堅持多久，也是一個問號。

作為二戰後任期最長的日本首相，安倍在卸任前後一直帶頭推動修改和平憲法及自衞隊解禁，早前又炒作台海議題，聲稱美國應明確表明會保衞台灣免受中國大陸「入侵」。如今他逝去，上述主張或會引起更多關注和支持，也不排除極右翼打悲情牌來爭取民意推動修憲，同時推動自由開放印太、加速配合北約東擴，為東北亞局勢帶來更大風險。

二戰前的日本，首相被刺殺屢見不鮮，而每次刺殺則反映出日本政治邁向更激進一步。如今安倍遇刺，可能是基於經濟衰退引發的社會動盪，已到了不容忽視的地步，同時或令日本政壇及社會加速右傾，對當地乃至周邊局勢帶來種種不穩定性。