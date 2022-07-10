英國首相約翰遜辭去保守黨黨魁一職，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，因由都來自國內政治，不可能因此而改變西方針對中國與俄羅斯的政策。最主要的理由是，英、日在西方政治只是跟從者，政策的控制在於美國，美國不會因英日國內政治問題而改變大戰略的立場。

英國早已沒落，脫歐之後國力正岌岌可危，蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯的分離或進一步自治，都在在會把大英帝國變成英格蘭小國。脫歐之後，不單止經濟受挫，倫敦的國際金融中心亦可能要讓步於法蘭克福，且無法再在歐盟中替美國牽制德、法，對美國的作用正在衰減。約翰遜不顧國內問題，近月全力積極推動烏克蘭戰爭，正是擔心英國會失去國際影響力，也是用烏克蘭來轉移國內矛盾，因而英國在烏克蘭事件中的表演，實質作用不多，不過是弱國的拚命做騷而已。

至於日本，自民黨政權一直跟隨美國，也借此追求國家的正常化，擺脫戰敗國的長期困限。但自上世紀90年代的制度大變更，因美國壓力而把戰後促進發展的體制摧毀，加以人口下降，已無力在國際上爭雄。自民黨政權不過是緊跟美國的指揮，伺機爭取一些國家自主權。可是美國在日本的龐大駐軍基地絲毫不改，日本還是戰敗國，還是美國佔領下的不獨立國家，它能夠有怎樣的作為呢？美國把日本的經濟、國民儲備完全視作美元霸權的工具，也隨時可以犧牲。

日本經濟界願與中國合作以求出路，在親美政治壓迫下，沒法有所作為。安倍作為日本戰後最長任期的首相，亦不能扭轉頹勢，他的被刺身亡，或許便代表日本政界掙扎努力的最終失敗。在東亞，美國把北約東移以針對中國，日本亦步亦趨，怎敢說個「不」字。作為主權國家，在自民黨政權控制下，日本已無前途，只看怎樣應付人口的大幅老化和衰減。

英日作用不大，卻是美國國際霸權在歐亞的支柱，兩國的衰落或轉為內向，對美國的助力便大減，也顯示出美國國際霸權的問題。把附從國家犧牲掉，實際便是把自身的勢力也削減。五眼聯盟中英國最有力，英國今後自顧不暇，只靠澳洲，聯盟也力弱。美國借烏克蘭戰爭拖垮歐盟，結果不是歐盟衰落無力，便是對美反叛。單靠全球駐兵，美國可維持它的霸權嗎？

大國衰落，始自內因，外因只是表象或促成因素而已！