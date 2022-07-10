倪匡日前病逝，他是香港著名的科幻小說作家，也是著名的「反共作家」，喜歡看他科幻小說的，可以不管他反共不反共。小說是文學，反共是政治，兩回事，可以相關，可以不相關，注意到倪匡是「反共作家」的，可以喜歡他的小說，也可以不喜歡他的小說，這些皆因人而異。不過，作為一個作家和文化人，倪匡還有一些關乎人品和「三觀」的東西為人樂道。

香港已故作家張文達先生，三十多年前有如下的記載——香港的特產闊佬。第一等闊佬當然是名成利就的大人先生；第二等是雖闊而無名；而「三代以下，唯恐不好名」，於是第三等闊佬中的一位，就蠢蠢欲動了。此公震於倪匡大名，設宴相待，謙稱來港三十餘年，小有成就，辦了幾家企業，遂薄虛名，因而想弄一部傳記出來，以倪先生之文筆，堪當此任。

該闊佬對倪匡的要求是，半年時間每天與他為伴，作近距離之觀察，另派秘書一名為倪匡當助手。傳記寫出，紅包之豐厚自不在話下。

聽完闊佬之言後，倪匡發表談話如下：凡寫自傳或者傳記者，必具備三項條件之其一，第一是對國家民族有甚麼貢獻？第二是對歷史文化有甚麼貢獻？第三是對科學文藝有甚麼貢獻？倪匡問闊佬：請問你有甚麼貢獻？我看你也不過多幾個錢罷了，不過香港的有錢人，可以從尖沙咀排到油麻地，而你的位置在油麻地。闊佬聽罷也很有風度，面不改色，舉起酒杯，大聲說：不談了！喝酒！喝酒！張文達說，上述事情是倪匡親口告訴他的。

這也是寫科幻小說和「反共作家」之外的倪匡。這樣的倪匡，是為文化人爭了口氣的。香港有些文化人，不管作品啥樣，不管親共反共還是沒有政治立場，在闊佬面前，是做不到這樣的。當然，他們也不算錯，各有原因可以理解，而那個闊佬的要求也很正常。「三觀」不同，各有所圖，這才有了不同的人間故事。