世界進入多事之秋，紛紛擾擾，亂象不絕。英國政壇大地震的消息還沒完全消化，日本政壇又發生駭人聽聞的槍擊案，前首相安倍晉三中彈身亡。這宗槍擊案若是發生在美國，也許不至於太令人震驚，畢竟美國槍枝氾濫，子彈橫飛，槍械暴力已成家常便飯。但日本社會治安一向以相對安全著稱，槍枝管制又非常嚴厲，結果還是避免不了這種恐怖場面，連堂堂前首相也自身難保，實在可悲。

中國人講究的是死者為大，故即使中日關係正陷於谷底，中國外交部發言人還是表示哀悼及慰問，並指安倍生前曾經為推動中日關係發展作出貢獻。當然，這只是外交門面上的客套話，實際上中日關係正是在安倍任內不斷惡化，所謂「作出貢獻」不知從何說起。無可否認，安倍本來確實很想改善中日關係，他2006年首次拜相不久，即展開訪華之旅，而不是按照傳統先出訪美國。而第二次拜相期間，他曾再度訪華，後來還出席在四川舉行的中日韓領導人會議，積極推動中日韓自貿協定落實，可謂誠意滿滿。

可惜，隨着美國加緊遏制中國，安倍見風使舵，隨即改變友華政策，充當美國打手，頻頻無端挑釁，將中日關係一步步推向谷底。直至卸任首相後，他依然經常對中國事務指手畫腳，甚至公開宣稱「台灣有事即日本有事」，並呼籲美國放棄對台戰略模糊政策。大家說說看，安倍到底是推動還是破壞中日關係發展？

最令人詬病的是，安倍對歷史問題態度強硬，曾於任內公然參拜供奉甲級戰犯的靖國神社，並拒絕向慰安婦道歉。而他任內主導通過《新安保法案》，解禁日本集體自衞權，容許自衞隊在海外參與軍事行動，更是顛覆了戰後國際秩序。顯而易見，日本軍國主義死灰復燃，右翼勢力日益膨脹，正是因為安倍及其繼任者岸田文雄等政客不斷推波助瀾。尤其是俄烏戰爭爆發後，日本政界好像集體打了雞血似的亢奮不已，不僅緊跟美國制裁俄羅斯，甚至猶有過之，更乘機要求俄羅斯「歸還」南千島群島，真可謂不自量力。

水能載舟，亦能覆舟。日本政客不斷煽動民粹，為修憲鋪路，雖然製造了一定民意基礎，但同時也導致激進思潮升溫，埋下無窮禍患。安倍中彈身亡，無疑為日本政壇敲響警鐘，倘若繼續鼓譟軍國主義，必將永無寧日。