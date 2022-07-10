拜相時間最長的日本前首相安倍晉三遇刺身亡，事件震驚國際。姑勿論如何，一個政治人物以這樣的方式結束生命，始終令人惋惜。惟出於中日之間的國仇家恨，以及安倍支持台獨和反華的姿態，其死竟令大量內地網民喜不自勝，紛紛湧入日本網站和內地社交平台留言幸災樂禍，香港也有部分網民持相同態度，令人搖頭嘆息。

安倍的死，可茲談論之處有不少，例如日本社會左右撕裂、對政治人物的保安鬆懈、對恐怖主義掉以輕心；又由於安倍在政壇影響力極大，其反華立場甚至左右了現時執政的岸田文雄政府。惟人死如燈滅，今次是一件獨立且不幸的事件，對一個死人「鞭屍」，除了於禮不合，亦反映出一個民族的修養與質素跟國家發展未能同步。君不見，當地電視台在YouTube直播事件最新情況之際，大量內地網民湧入留言，喜孜孜地說「中國人民發來賀電」、「大家理智一點，忍住內心激動」等，結果激起日本人反感，呼籲政府日後禁止中國人入境。

最近「歌神」張學友一段由央視拍攝的賀回歸片段，因為沒有用上「祖國」字眼，末了更說了句「香港加油」，慘遭內地網民炮轟為港獨，影片最終下架。事後歌神發出聲明，申明愛國愛港立場，並希望中國人理性、以理服人，可謂說出很多人的心聲。

中國過去被外侮欺負得太慘，到了現在國力大振，成為領導世界經濟的火車頭，部分國人仍然欠缺自信，不是暴發戶式炫富，就是有理無理亂踩一通。其實，中國已是大國崛起，以理服人、保持理性，更能展現泱泱大國風範，對不友善的國家固然要保持警惕，但無必要在人家的傷口灑鹽。說到底，愛國精神一旦變質成民粹主義，對國家發展絕對有害無益。